Estelionatária que aplicava golpes da venda da casa própria é presa pela Polícia Civil

A suspeita L. A. B. DE O., se passava por representante da autarquia municipal PROGUAÇU e começou a ludibriar pessoas interessadas na aquisição de casas populares. Ela enganava as vitimas, fazendo com que fosse pago valores em reais para reserva da venda a preços módicos de casas populares.

Na Central de Polícia Judiciária houve deflagração de mais de vinte inquéritos policiais para apuração do crime.

Em menos de dois meses, a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu concluiu todos os Inquéritos Policiais e a Autoridade Policial Coordenadora da Central de Polícia Judiciária , Dr. Alessandro Serrano Morcillo, representou pela decretação da prisão preventiva da nominada suspeita. A Autoridade Judiciária da Comarca de Mogi Guaçu, atendeu o pleito e decretou a prisão preventiva. Em alguns casos, a Autoridade Judiciária deferiu a representação policial, mesmo a Promotoria de Justiça opinando pelo indeferimento da prisão preventiva.

Nesta quarta (11), investigadores da Central de Polícia Judiciária, de posse de um dos mandados de prisão expedidos, fez a captura da suspeita L. A. B. DE O., fazendo sua recolha ao Presidio Feminino local a disposição do Poder Judiciário.