A partir desta quinta-feira, 19 de agosto, estão abertas as inscrições para o 36º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII. Os poetas e poetisas podem inscrever até duas obras inéditas, que deverão ser entregues em um envelope grande e/ou enviadas por e-mail até dia 15 de outubro de 2021.

Os interessados podem realizar as inscrições de forma online pelo e-mail: sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou presencialmente na sede da biblioteca, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo. O concurso será dividido em três categorias, sendo elas, adulto para pessoas com idade acima de 18 anos, juvenil para adolescentes entre 13 e 17 anos e infantil para crianças até 12 anos. Para mais informações, consulte o regulamento disponível no link bit.ly/36concursopoesia.