Estão abertas as inscrições de concurso sobre gerações de mulheres guaçuanas

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou as inscrições para o Concurso Gerações de Mulheres: um retrato. O objetivo do concurso é escolher as melhores histórias de gerações de mulheres guaçuanas.

Interessados em participar têm até a Quarta-Feira de Cinzas, 2 de março, para realizar o cadastro de forma online por meio de preenchimento de formulário disponível no link https://bit.ly/inscricaogeracoes. No ato de inscrição, deve ser enviado uma foto simples com todas mulheres que representam essas gerações, além de uma breve história das mesmas inscritas, contendo nome e idade de cada participante.

“O concurso visa selecionar as melhores histórias de até 14 catorze famílias guaçuanas que tenham pelo menos três gerações de mulheres guaçuanas – filha, mãe e avó –, para serem contempladas com um ensaio fotográfico com profissional Carlos Almeida, cujas imagens serão expostas no Shopping Boulevard”, contou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Uma comissão especial de avaliação julgará as melhores histórias do concurso será composta por três funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, um representante do Shopping Boulevard e do fotógrafo Carlos Almeida. É importante destacar que não haverá nenhuma premiação em dinheiro. Os ensaios fotográficos serão realizados na sexta-feira, 4 de março, a partir das 14h, no Shopping Boulevard.

Mais informações através do e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3811.8670 ou diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo.