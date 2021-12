Estado libera R$ 80 mil para regularização fundiária em Martinho Prado

O Governo do Estado de São Paulo liberou R$ 80 mil para o processo de regularização fundiária da Rua dos Alagoanos, no Distrito de Martinho Prado Júnior. O secretário municipal de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Eduardo Schimidt, participou na terça-feira, 21 de dezembro, de reunião no gabinete do Cidade Legal, na divisão do Departamento da Secretaria de Habitação do Estado, com o titular da pasta Flávio Amary e a gerente técnica Marcele Piotto, para tratar sobre o assunto.

Segundo Schimidt, a pauta principal da reunião tratou da regularização fundiária de parcelamento das glebas rurais Davi Pereira e Quinelli, localizadas no Distrito de Martinho Prado Júnior que, a partir de agora, passam a ser denominadas como Parcelamento Vila Esperança.

“Entre as glebas fica a Rua dos Alagoanos que não possui nenhuma infraestrutura e, por isso, é uma reinvindicação antiga dos moradores do local. Tudo resolvido. Inclusive, a ordem de serviço também já foi emitida para que a empresa de engenharia responsável pelo serviço inicie os estudos da área para análise e diagnóstico”, disse.

Todos os custos para elaboração do projeto de estudos de regularização serão custeados por conta do Governo do Estado. “Na sequência, será agendada uma reunião entre a Administração Municipal, Cidade Legal e a empresa para seja apresentado o relatório técnico do levantamento de dados desta primeira etapa”, finalizou.