Estado divulga lista de aprovados e convocação para até quinta-feira

O Governo do Estado publicou ontem, em 13 de setembro, a relação de guaçuanos selecionados e que estão aptos a receber benefícios do Programa Bolsa Trabalho. Ela pode ser conferida em reportagem publicada no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br. Os aprovados deverão comparecer, no máximo, até quinta-feira, 16 de setembro, no Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT Mogi Guaçu, para apresentação de documentação pessoal: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

O Bolsa Trabalho promoverá pelo período de 5 meses a contratação de cidadãos desempregados por 4 horas diárias de trabalho, 5 dias por semana, em atividades em órgãos públicos a serem determinadas pelo município. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535 mensais e curso de qualificação profissional.

“Essa é uma ação muito importante que irá proporcionar cursos de aperfeiçoamento profissional e ocupação a pessoas em situação vulnerável”, destaca a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi. “Após a apresentação e verificação dos documentos, vamos orientar sobre como funcionará o trabalho e a oferta de qualificação”.

O PAT Mogi Guaçu atende diariamente na Rua São José, 49, no bairro Vila Júlia, as 8h às 16h.