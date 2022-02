Estádio Municipal do Camacho será reformado nos próximos meses

O Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho irá passar por reformas de toda sua estrutura. A previsão é de que os serviços sejam iniciados nos próximos meses.

A abertura de processo licitatório para definir a empresa que ficará responsável pela reforma do Camacho deve acontecer nos próximos dias e a expectativa de conclusão das obras é de seis meses, a partir da data de encerramento da licitação.

O secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, comentou que o valor de investimento deve ficar em cerca de R$ 2 milhões. “Há recursos no valor de R$ 500 mil, conquistados por meio das emendas impositivas dos vereadores da cidade, que serão usados nas melhorias do Camacho e o restante será com recursos próprios da Administração Municipal”, explicou.

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Falsetti, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schimidt, juntamente com Raphael Locatelli, participaram de uma reunião com o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, na sede da instituição, em São Paulo.

O encontro serviu para tratar de assuntos relacionados às normas de exigência da instituição para que o Camacho possa receber novamente os jogos oficiais do Atlético Guaçuano, o Mandi, a partir de 2023. “Já estamos trabalhando com a diretoria do clube porque nosso objetivo é fazer com que o principal time de Mogi Guaçu volte a competir em alto nível, assim, como, no período entre 2010 e 2012”, explicou o secretário.

Durante a reunião na FPF, também foram discutidas as melhorias que são necessárias para que o ginásio do Furno possa receber as disputas das categorias de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 do Atlético Guaçuano do Campeonato Paulista da Categoria de Base ainda esse ano.

“Estamos muito animados com a perspectiva de dar vida nova ao Estádio do Camacho, que é um equipamento importante dentro do esporte regional. As reformas beneficiarão ainda os jogos amadores e os projetos esportivos realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer”, destacou.

O projeto de restruturação prevê os serviços de pintura geral do estádio e de suas dependências externas e internas e a instalação de nova iluminação, além da reforma das arquibancadas de concreto e da estrutura metálica, dos banheiros e vestiários, do túnel de conexão de acesso dos times ao campo, o espaço da tribuna de imprensa e ainda a adequação de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências. “Serão construídos também os novos guichês de compra de ingressos para os torcedores locais e de visitantes. Um novo banheiro para a torcida adversária e a divisão de espaço entre as duas torcidas”, finalizou.