Estação Cor reinaugura em parceria com Sherwin Williams sua 2ª Revenda Master

Nesta quinta-feira, dia 27 de Maio foi reinaugurada a terceira loja do Estação Cor e 2ª Revenda Master do grupo dirigida pelo empresário Caio Bottura. A loja que tem seu endereço na Av. Emília Marchi Martini, 1543. Sua primeira loja seguindo essa parceria, foi reinaugurada em fevereiro de 2021. O evento recebeu a participação da diretoria nacional da Sherwin-Williams, para concretizar essa mudança.

A loja conta com todos os produtos da marca Sherwin Williams e outros exclusivos da Revenda Master, seguindo as linhas econômicas até a premium. Sua equipe está preparada e atualizada para melhor receber seus clientes, e terem uma nova experiência dentro da loja.

O Grupo Estação Cor, está cada vez maior, com sua próxima loja em Mogi Mirim sendo inaugurada nos próximos meses. “O desenvolvimento da equipe e parceria com a Sherwin Williams foi o principal motivo do nosso crescimento, prezamos por essa parceria e estamos felizes com a reinauguração dessa loja que vem nos surpreendendo, e em breve teremos novidades com uma nova unidade na cidade de Mogi Mirim” destacou Caio.

Acompanhe a gente pelas redes sociais!

@estacaocoroficial