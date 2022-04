Está procurando EMPREGO? PAT oferece 287 vagas para esta quarta (20)

287 vagas distribuídas em 68 ocupações, confira

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo

2. Ajudante de Pintor: Disponibilidade para viagens. Conhecimentos na função. Ensino médio completo. CNH: AB

3. Analista de Recursos Humanos: Necessária experiência na função de 03 anos comprovados em carteira de trabalho, experiência em folha de pagamento, férias, rescisão e admissão e apontamento.

4. Assistente Administrativo: Possuir domínio em pacote Office e rotinas administrativas. Ter ensino médio completo ou cursando superior. CNH: B

5. Assistente Comercial: Necessário que possua conhecimento em pacote Office, Excel nível intermediário. Conhecimento em rotinas administrativas, bom relacionamento, boa dicção e escrita, comprometimento, que goste de atendimento ao público, pessoa resolutiva, prática e dinâmica. Ter ensino médio completo ou cursando superior. CNH: AB

6. Auditor de Loja: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessária experiência na função, elaborar inventario de produtos e patrimônios, organização, conservação das lojas e dos patrimônios, fazer relatórios diários e semanais de controle de ativos e mercadorias dentro das políticas e normas da empresa.

7. Auxiliar de Atendimento: Necessário que possua conhecimento em pacote Office, Excel nível intermediário. Conhecimento em rotinas administrativas, bom relacionamento, boa dicção e escrita, comprometimento, que goste de atendimento ao público, pessoa resolutiva, prática e dinâmica. Ter ensino médio completo ou cursando superior. CNH: AB

8. Auxiliar de Cozinha: Experiência comprovada na função, conhecimento de normas de saúde e segurança na cozinha. Habilidade manual capaz de operar ferramentas de corte e utensílios de cozinha. Ter espírito de equipe e grande capacidade de comunicação, paciente e com capacidade de manter a calma sob pressão. Boas condições físicas e resistência, diferencial treinamento em escola de gastronomia. Ensino médio completo.

9. Auxiliar de Marceneiro: (Vaga temporária – 06 meses): Ter habilidades gerais no ambiente de marcenaria. Ensino fundamental completo. CNH: B

10. Auxiliar Mecânico de Manutenção de Automóveis: Experiência automotiva hidráulica e elétrica. Ter ensino fundamental completo.

11. Auxiliar Mecânico de Máquinas de Construção e Terraplenagem: Auxiliar os mecânicos na desmontagem dos equipamentos. Limpeza das peças, ferramental e ambiente de trabalho. Escolaridade não exigida.

12. Carpinteiro de Estruturas: Disponibilidade para viagens. Construir , encaixar armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins, instalar e ajustar esquadrilhas de madeira e outras peças, tais como: janelas, portas, escadas rodapés, divisórias, forros, construir formas de madeira para concretagem. Ensino médio completo. CNH: AB

13. Caseiro: Vaga para trabalhar em Itapira. Desejável experiência como pedreiro: noções de fundação/alicerce, assentamento de batentes e janelas, construção de ranchos/coberturas, noções de telhado. Ensino fundamental completo. CNH: AB

14. Colocador de Toldos: Possuir experiência em Instalação de Toldos, necessário possuir NR 35, trabalhar em altura.

15. Conferente de Logística: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessária experiência na função, receber, identificar e armazenar bebidas, conferir, separar e movimentar para o almoxarifado, efetuar separação e montagem das cargas de bebidas, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, entrega e recebimento de objetos pesados.

16. Coordenador de Loja de Bebidas: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessária experiência na função, coordenar loja, ter boa comunicação, conhecimento em pacote Office, saber trabalhar em equipe, ter disponibilidade de horários. CNH : B.

17. Costureira: Vaga para cidade de Itapira Não é necessário experiência, empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Ensino fundamental (alfabetizado).

18. Cozinheiro de Lanchonete: Disciplina, habilidade de comunicação, profissionalismo, experiência comprovada como cozinheiro, em usar ferramentas de corte, utensílios de cozinha e confeitaria. Conhecimento de diversos procedimentos e métodos culinários (grelhar,assar,ferver,etc). Capacidade de seguir todos os procedimentos sanitários e trabalhar em equipe. Ensino médio completo.

19. Desenhista Projetista Civil: Desenvolvimento de projeto arquitetônico. Elaborar desenhos de projetos de infraestrutura e construção civil, de acordo com as especificações técnicas, estuda viabilidade e realiza levantamentos quantitativos de materiais e serviços. Experiência e conhecimento em auto CAD.Ensino técnico ou superior na área. CNH: AB

20. Desenhista Projetista Mecânico: Desenhista projetista de máquinas industriais. Desenhos no software CAD e outras atividades pertinentes a função. Precisa ter um ano e meio de experiência. Transporte para se locomover até o local de trabalho.

21. Encarregado de Loja: Coordenar tarefas e pessoas. Zelar pelo atendimento e satisfação do cliente, ter boa comunicação, saber liderar equipe. Ensino médio completo.

22. Encarregado de Manutenção: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário que possua experiência comprava na função. Ter disponibilidade para horas extras nos fins de semana. Ter ensino médio completo.

23. Estagiário de Logística: Obrigatório que esteja com curso de logística em andamento. Auxiliar nas operações de inventário cíclico e anual. Auxiliar no remanejamento, fracionamento, armazenamento e separação de produtos comercializados pela empresa. Auxiliar nos controles de avaliações e divergências, de acuracidade do inventário, nas soluções para contagens eficientes, controle dos vencimentos, análise de perdas e trocas, no atendimento . Demais atividades correlatas e inerentes a função.

24. Estagiário em Pedagogia: Obrigatório estar com curso de Pedagogia em andamento.

25. Esteticista: Experiência na função. Possuir bom relacionamento para trabalhar em equipe e disponibilidade de horário. Cursos na área.

26. Fiscal de Loja: Necessária experiência na função, realizar o monitoramento e fiscalização de clientes, funcionários e dos bens materiais da loja, zelando e prevenindo furtos.

27. Fresador: Atuar na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo a preparação, programação e ajuste. Faz ajuste e controle das ferramentas e realizações de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manutenção das máquinas. Ter ensino fundamental completo.

28. Funileiro Industrial: Disponibilidade para viagens. Preparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos de arquitetura e estrutural. Definir o local de trabalho, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações, cortar e dobrar ferragens, montar e aplicar armações. Ensino médio completo. CNH: AB

29. Isolador Térmico: Disponibilidade para viagens. Aplicar material de proteção, solicitar remoção dos resíduos, fixar os materiais com amarração, providenciar o acondicionamento adequado dos materiais, executar o rejuntamento (fechamento das juntas). Providenciar o descarte dos resíduos de materiais isolantes. Ensino médio complketo. CNH: AB

30. Instalador de Equipamentos de Comunicação: Necessária experiência no ramo (telecomunicações, instalações diversas, alarmes). Vaga masculina. Ter ensino médio completo. CNH: B

31. Líder de Setor (Encarregado de Estoque): Atuar como líder de setor. Assegurar o abastecimento e reposição dos produtos nas gôndolas corretamente. Zelar pelo atendimento em satisfação do cliente. Ensino médio completo.

32. Lixador de Móveis Metálicos (Soldador): Lixador, soldador. Soldar e lixar metal. Não precisa de experiência, mais sim vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

33. Maçariqueiro: Cortar peças de ligas metálicas, maçarico, plasma e lixadeira. Conhecimento com maçarico, lixadeira e plasma. Ter ensino médio completo. CNH: B

34. Manicure – Alonguista de Unhas: Possuir experiência com alongamento de unhas. Ter bom relacionamento para trabalhar em equipe e disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

35. Manicure e Pedicure: Experiência na função. Bom relacionamento para trabalhar em equipe e disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

36. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

37. Mecânico de Máquinas de Construção e Terraplenagem: Efetuar manutenção em máquinas de terraplenagem tipo retro escavadeiras. Necessária experiência na área diesel/máquinas/tratores. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

38. Mecânico de Refrigeração: Necessário que possua curso em Refrigeração, Elétrica ou Eletrotécnica, com experiência em instalação e manutenção de ar condicionado split e ACI.

39. Mestre de Obras: Necessária experiência com gerenciamento de obras e compras. Ter ensino médio completo. CNH: B

40. Montador de Andaimes: Disponibilidade para viagens. Experiência com montagem e desmontagem de andaimes. Desejável curso de NR 35. Ensino médio completo9. CNH: AB

41. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir disponibilidade para viagens. Ter experiência na função. Ensino médio completo.

42. Motoboy: Experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Disponibilidade de trabalho no horário noturno e aos finais de semana, ter moto e carteira de habilitação regularizadas. Entregas e retiradas conforme demanda da empresa. Ter 18 anos completos. Ensino fundamental completo. CNH: A

43. Motorista de Caminhão: Necessária experiência em caminhão rollon. Irá realizar movimentações de caçambas na obra do cliente. Fazer destinações nos parceiros quando solicitado, fazer check list diário das funções básicas do veículo (água, óleo, freio e pneus). Entre outras atividades. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. CNH: D

44. Motorista de Caminhão Pipa: Necessária experiência na função, dirigir caminhão pipa na obra de acordo com orientação da chefia, manter o caminhão em condições ideais de uso, solicitar manutenção quando necessário, eventualmente pode dirigir trator na obra.

45. Operador de Caixa: Necessária experiência na função, atendimento ao cliente registrar preços das mercadorias, receberem pagamento de compras efetuadas, emitirem cupom fiscal, realizar o fechamento do caixa.

46. Operador de Empilhadeira: Retirar produtos acabados da linha de produção, observando se os pallets estão devidamente etiquetados e arqueados, alocando em áreas específicas, para posterior envio ao estoque. Efetuar diariamente check list da empilhadeira, saber trabalhar em equipe, comunicativo, curso de formação de operadores de empilhadeira.Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

47. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos não conforme e retirada de amostras. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

48. Operador de Torno com Comando Numérico: Experiência em usinagem e torno. Produção de alianças. Ter ensino médio completo.

49. Operador de Torno CNC: Realiza usinagem em tornos CNC de peças em materiais ferrosos e não ferrosos e faz as alterações necessárias em programas para corrigir deficiências e falhas. Interpreta ordem de fabricação e desenho técnico do produto e utiliza instrumentos de medição. Ter ensino fundamental completo.

50. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

51. Pedreiro de Acabamento: Vaga temporária 01 mês, podendo ser efetivada. Necessária experiência do básico ao acabamento. Ensino fundamental completo.

52. Pedreiro na Construção Civil: Necessária experiência na função. Escolaridade indiferente.

53. Pintor Industrial: Disponibilidade para viagens. Calcular quantidade dos materiais para executar a pintura, preparar a superfície a ser pintada, preparar a tinta, pintar superfícies, preparar equipamentos de pintura. Ensino médio completo. CNH: AB

54. Pizzaiolo: Experiência em fazer pizzas e esfihas. Ensino fundamental completo.

55. Pizzaiolo: Necessário possuir conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa. Ter ensino fundamental completo.

56. Repositor de Mercadorias: Carregar cimento, repor mercadorias, precificar, limpar gôndolas. Vaga masculina. CNH: B

57. Repositor em Supermercado: Efetuar recebimento de mercadorias, reposição, controle de data de validade, fazer trabalho operacional de um supermercado, desde higienização do ambiente de trabalho, atendimento a cliente e demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo.

58. Sepultador: Realizar limpeza e preparação da área para sepultamento, abertura e fechamento das sepulturas conforme demanda. Realizar coleta e descarte correto dos resíduos, exumação dos restos mortais dos jazigos exclusivos e comunitários. Demais atividades pertinentes a função.Ter ensino fundamental completo.

59. Servente em Construção Civil: Necessária experiência na função. Escolaridade não exigida.

60. Soldador: Necessária experiência em solda tig/mig e eletroldo. Escolaridade indiferente. CNH: B

61. Técnico Instalação de Fibra Óptica: Necessário que tenha experiência comprovada com instalações em postes. Ensino fundamental completo. CNH: B

62. Vendedor Externo: Necessária experiência na função. Atuar na área de vendas de imóveis. Ensino médio completo.

63. Vendedor Interno: Atendimento ao público, organização do layout da loja. Experiência com vendas de móveis em geral. Perfil de liderança. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo. CNH: AB

64. Vendedor Porta a Porta: Necessário possuir experiência na função. Para vendas de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

65. Vendedor Pracista: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar captação de clientes, através de visitas presenciais, indicações e contatos diversos, conforme rotas e diretrizes definidas pelo supervisor. Apresentação de portfólio de produtos e serviços da empresa. Dar suporte a clientes em questões de pós-vendas, esclarecendo dúvidas e direcionando demandas conforme necessidade. Demais atividades relacionadas a função. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

66. Operador de Caixa: Operar caixa em supermercado. Executar as mais variadas tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador a capacidade de seguir orientações bem definidas, observação da sequência e discernimento, bem como habilidade no trato com pessoas.

67. Repositor em Supermercado (Meio de Loja): Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas. Disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

68. Repositor em Supermercado (Setor de Hortifrutigranjeiros): Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas. Disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

