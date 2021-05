Esportes lança projeto online de incentivo à prática de atividades físicas

A Secretaria Municipal de Esportes e Turismo irá disponibilizar no próximo domingo, dia 2 de maio, às 9 horas, o primeiro de uma série de vídeos do Movimenta Guaçu, iniciativa que tem por objetivo incentivar a prática de exercícios físicos em casa. Para acompanhar, basta acessar o Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou as redes sociais da Prefeitura (ver abaixo).

O projeto, dividido em duas etapas, contará nesta primeira com 12 aulas em vídeo que foram elaboradas pelos profissionais de Educação Física que trabalham na pasta. O professor de futsal Allan Archanjo de Paulo será responsável pela apresentação de estreia. A partir desta, as demais aulas serão transmitidas às quartas e aos domingos, às 19h e às 9h, respectivamente, durante seis semanas. O encerramento dessa fase está previsto para 9 de junho.

Para o secretário municipal de Esportes, Raphael de Godoy Locatelli, pensar na qualidade de vida e bem-estar da população é dever da administração municipal. “Respeitando essa necessidade, tivemos a ideia de promover este projeto com atividades para todas as idades, desde os mais jovens até os mais idosos”, disse.

Segundo ele, a ideia surgiu após a constatação de aumento no número de casos de sedentarismo, sobretudo durante após o início da pandemia. “Isso é muito preocupante”, disse. “Então, temos que incentivar as práticas esportivas, mesmo que seja por meio de uma tela, com alguém te estimulando a realizar uma atividade”.

A data de lançamento do Movimenta Guaçu foi escolhida para maio em função da comemoração do Dia do Desafio, que acontece na última quarta-feira do mês, no dia 26. O Dia do Desafio é uma mobilização mundial de combate ao sedentarismo.

De acordo com Locatelli, o programa em breve se estenderá pelos centros esportivos e academias ao ar livre. “Nosso objetivo é trabalhar pela população e zelar constantemente por sua qualidade de vida, em especial através do esporte”, finalizou.

Cronograma

As aulas online do Movimenta Guaçu serão ministradas nas datas, horários e ordem a seguir, com os nomes dos professores e suas respectivas modalidades.



2 de maio, às 9h: Allan Archanjo de Paulo (Futsal)

5 de maio, às 19h: Aparecido Risso (Pedestrianismo)

9 de maio, às 9h: Fábio Gasparini da Costa (Futebol)

12 de maio, às 19h: Francisco Morari (Basquete)

16 de maio, às 9h: Giovana Schiavon Pacobelo (Natação)

19 de maio, às 19h: José Miguel de Souza Franco (Futebol)

23 de maio, às 9h: Marli Rodrigues Brandão Alves (Voleibol)

26 de maio, às 19h: Max Augusto dos Santos (Tênis de Mesa)

30 de maio, às 9h: Rafael Longhi Breda (Tênis)

2 de junho, às 19h: Ronaldo Anastácio Brandão (Futebol)

6 de junho, às 9h: Simão Pedro Alves Pego (Atletismo)

9 de junho, às 19h: Wendel Rodrigo de Assis (Xadrez e Damas)