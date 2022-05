Esporte promove programação para o Dia do Desafio

O Dia do Desafio é a maior campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas, que acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio. Portanto, neste ano, o Dia do Desafio vai acontecer nesta quarta-feira, dia 25 de maio, quando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) preparou uma extensa programação. O evento, coordenado pelo Sesc São Paulo no continente americano, chega à 28ª edição com o tema Ocupar Espaços e Reunir Pessoas.

Em Mogi Guaçu, a pasta programa em parceria com academias e clubes atividades esportivas que serão realizadas ao longo do dia. Confirmaram presença na ação: Smartfit, The Movement, Cross Training, Studio Go Corpore, Crossfit, Cerâmica Clube e Sesi. A abertura oficial será às 8h na Concha Acústica do Parque dos Ingás, no Centro, com caminhada e alongamento. Também haverá atividades na área de transporte público do terminal rodoviário.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, disse que o objetivo é mobilizar a população para a prática de atividade física em ambientes externos, para colocar o corpo em movimento por meio de ações presenciais. “O Dia do Desafio é uma mobilização mundial de combate ao sedentarismo. Portanto, queremos trabalhar com a população desde os mais jovens até os mais idosos zelando por sua qualidade de vida, em especial por meio do esporte”, comentou.

Neste dia, comunidades de diversas cidades do Brasil e do mundo praticam desafios que estimulam o corpo, seja para melhorar a saúde física como também a mental. “A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos tornando esta ação um hábito diário”, destacou.

Agenda

Confira a programação dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para o 28º Dia do Desafio.

7h – 100 km de Corrida

Centro esportivo Carlos Nelson Bueno (Furno), no Parque Cidade Nova

15h – Desafio de MuaiThay

Centro esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos

16h – 100 km de Natação

Sesi – Mogi Guaçu, no Jardim Novo II