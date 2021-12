Esporte promove graduação e Bonenkai de Judô

Na última terça-feira, dia 14 de dezembro, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) promoveu o 1º Bonenkai de Judô no Distrito de Martinho Prado Júnior. Os alunos são atendidos pelo projeto Formando Campeões da SEL/AJAS Judô Mogi Guaçu.

O evento foi realizado no Centro Esportivo Amauri Caveanha e contou com a participação dos alunos, que tiveram a graduação de faixas. Além dos familiares, o secretário de Esporte, Raphael Locatelli, o Administrador Regional de Martinho Prado, Antônio Sérgio Bancheri, o Guello, o sensei Antônio Silva e as monitoras Gabriela Silva e Isadora Mariana estiveram presentes.

“Graduação de faixas representa um novo ciclo no aprendizado do aluno uma conquista atribuída a toda dedicação, disciplina, assiduidade e conhecimento apresentado pelo aluno”, declarou o sensei Antônio Silva, responsável pelo projeto.

A Secretaria de Esporte informou que está com vagas para a modalidade no Distrito de Martinho Prado. As aulas acontecem no centro esportivo Amauri Caveanha.

“Realizamos o 1º Bonenkai do Judô de Martinho Prado e quero parabenizar a todos os alunos, pais e professores. Vamos a cada dia avançando, pois o esporte transforma”, ressaltou o secretário de Esporte.