Esporte promove Aberto de Xadrez Clássico a partir da sexta-feira, 29 de abril

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) realiza entre os dias 29 de abril e 1º de maio, o 1º Aberto de Xadrez Clássico no Shopping Boulevard, no Centro. O evento vai começar às 18h30 da sexta-feira, 29. O xadrez clássico é a disputa mais avançada da modalidade e cada partida pode durar até três horas.

Interessados em participar devem entrar em contato com o técnico da equipe de xadrez de Mogi Guaçu, Wendell Assis, via WhatsApp, pelo número (19) 99354.3118. Na mensagem deve conter nome completo, data de nascimento, foto de rosto e nome abreviado para exibição durante o torneio.

Wendel Assis comentou que os objetivos do campeonato são para difundir e contribuir com a evolução técnica da modalidade em Mogi Guaçu e região, promover o intercâmbio entre enxadristas guaçuanos e de outros municípios, além da movimentação de rating LBX Standard.

“O Rating LBX é um cálculo feito uma vez por mês e é o resultado da soma da variação positiva ou negativa, provocada pela participação de cada jogador nos torneios homologados pela Liga Brasileira de Xadrez”, disse.

O evento será limitado a 51 enxadristas e cada participante jogará seis partidas durante os três dias, sendo uma na sexta-feira (29), três no sábado (30) e duas no domingo (1º de maio). “Esse tipo de competição permite que os enxadristas tenham tempo suficiente para pensar e executar os melhores lances possíveis e, assim, elevam as partidas a um nível altíssimo”, falou.

As categorias do Aberto de Xadrez Clássico de Mogi Guaçu serão absoluto, sub-21, sub-18, veterano e feminino. Os primeiros colocados por categoria ganharão troféus e todos os participantes receberão medalhas.