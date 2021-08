Esporte programa retomada de modalidades coletivas em campos e quadras

A Secretaria de Esporte e Lazer iniciou nesta quarta-feira, 25 de agosto, a reintegração das atividades coletivas nos centros esportivos de Mogi Guaçu, seguindo todas as medidas de segurança no combate à pandemia da Covid-19 para um retorno consciente. A ação é desenvolvida em conjunto com as Secretarias de Esporte de Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

“As modalidades coletivas estavam proibidas desde março de 2020 por conta do início da pandemia do novo coronavírus e retornam após o ingresso do Estado na fase Retomada Segura do Plano São Paulo, inclusive, seguindo as normas estaduais continua proibida a presença de público e torcida em todas as praças esportivas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

No entanto, o titular da pasta destaca que apesar das práticas coletivas já estarem sendo permitidas, é necessário o agendamento dos espaços para a realização de jogos e amistosos em campos de futebol ou quadras. Os agendamentos para a utilização dos campos serão feitos após o dia 20 de setembro, enquanto, para o uso de quadras depois do dia 4 de outubro.

“As autorizações serão concedidas mediante assinatura dos responsáveis pelas solicitações de que os protocolos exigidos em resolução serão respeitados”, ressaltou o secretário.

Segundo Locatelli, a data de 20 de setembro respeita o planejamento da Secretaria de Esporte e Lazer para uma retomada segura. “Os interessados terão tempo de se organizarem, pois será exigido dos usuários estarem vacinados, conforme o calendário de vacinação da Secretária Municipal de Saúde”, finalizou.