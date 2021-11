Esporte já tem 550 inscritos no Projeto Formando Campeões 2021/2022

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou, até o momento, 550 inscrições de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 18 anos para o projeto Formando Campeões no Esporte e na Vida 2021/2022. A proposta tem como objetivo dar continuidade ao plano de atendimento esportivo, interrompido desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020.

18 modalidades são disponibilizadas, sendo as aulas ministradas pelos professores da pasta e por parceiros (voluntários). O assessor de Esporte e Lazer, Maycon Cléber Tomé, explicou que o foco principal é descobrir talentos e futuros atletas, mas, acima de tudo, formar grandes cidadãos. “Iniciamos um levantamento para saber qual é a demanda para as modalidades oferecidas pela pasta, que têm previsão de serem retomadas a partir do mês de janeiro de 2022”, comentou.

O credenciamento para o projeto Formando Campeões no Esporte e na Vida ainda está disponível no portal da Prefeitura (www.mogiguacu.sp.gov.br), na aba credenciamento https://forms.gle/m88V5bhV2yUvKmU97. Lá, o interessado conhecerá as modalidades esportivas e também poderá preencher o formulário informando seus dados pessoais e quais são a primeira e a segunda opções de esportes preferidos.

O interessado também pode entrar em contato pelo telefone (19) 3811.8790, enviar um e-mail para sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou ainda comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada à Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraiso.

São 18 modalidades em 10 praças esportivas e o participante pode escolher o local mais próximo de sua residência. As modalidades são: atletismo, atletismo paralímpico, basquete, baseball, futebol de campo, futebol americano, futsal, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karatê, kendo, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis, voleibol e xadrez/damas.

“Com este levantamento de demanda, poderemos iniciar um planejamento adequado de atendimento. Nossa ideia é retomar as atividades assim que possível”, comentou o titular da pasta, Raphael de Godoy Locatelli.