Esporte inicia caminhada orientada no Furno

Caminhada orientada é a nova modalidade do Movimenta Guaçu, programa de promoção da saúde e incentivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A caminhada orientada será oferecida no ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A nova modalidade vai estar disponível de terça a sexta-feira no período das 7h às 11h e será coordenada pelo profissional de educação física José Roberto.

“O principal intuito do programa é melhorar a qualidade de vida da população guaçuana. A caminhada é uma atividade que traz inúmeros benefícios para a saúde de quem a pratica, como emagrecimento, diminui a tensão, a ansiedade e estresse, reduz o inchaço nas pernas e tornozelos, melhora da circulação sanguínea, entre outros benefícios”, destacou o secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli, que lembrou que o Movimenta Guaçu já conta com hidroginástica e ginástica localizada.

A nova modalidade já estará disponível a partir da próxima terça-feira, dia 15 de março. O interessado em participar da caminhada orientada deve realizar a inscrição com o professor no ginásio do Furno ou na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800, Vila Paraíso. O telefone da Secretaria de Esporte é o (19) 3811-8790 e o e-mail sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br.