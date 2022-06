Esporte conquista quatro títulos no Circuito Solidário de Xadrez

Mogi Guaçu sediou no domingo, 5 de junho, a 89ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez. A competição aconteceu na alameda do supermercado Big Bom, no Parque Cidade Nova. Na disputa, a equipe guaçuana conquistou quatro títulos com os enxadristas Renan Trindade na categoria sub-12, Pedro Vaz (sub-14), Heitor Caetano (sub-16) e Ramés Freitas (veteranos). Foi o maior evento enxadrístico da cidade em 2022.

Já os enxadristas Diogo Chagas (sub-21) e Bianca Reis (sub-16) foram vice-campeões de suas categorias. Além deles, Gabriel Duque Ferreira terminou na 4ª colocação da categoria absoluto e Alisson Rodrigues em 6º lugar no Torneio dos Campeões, evento paralelo ao circuito, no qual apenas os mais fortes enxadristas têm direito de participar.

A etapa contou com a participação de 125 enxadristas que representaram equipes de Americana, Araras, Cabreúva, Campinas, Descalvado, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Jundiaí, Leme, Louveira, Mogi Mirim, Paulínia, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste, São João da Boa Vista, São Paulo, Sumaré e mineiras de Extrema e Poços de Caldas.

A competição arrecadou 256 kg de alimentos não perecíveis, que foram doados para a entidade Mãe de Ajuda, que auxilia 60 famílias carentes de Mogi Guaçu. O próximo evento de xadrez em Mogi Guaçu será a 5ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, no sábado, dia 11 de junho, no centro esportivo Juscelino Kubitschek (Ceresc), na Vila São Carlos, às 14h30.