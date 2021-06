Esporte anuncia 2º Campeonato Virtual de Xadrez em Mogi Guaçu

Estratégia, foco e raciocínio. Habilidades que serão postas à prova aos interessados em participar do 2º Campeonato Virtual de Xadrez de Mogi Guaçu, com inscrições gratuitas abertas até a próxima terça-feira, dia 15 de junho, pelo site http://bit.ly/camp-xadrez. Até o momento, 35 pessoas já se credenciaram para a competição.

O torneio, que é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem por objetivo incentivar a prática esportiva, a integração dos enxadristas da cidade e a difusão do conhecimento da modalidade. Qualquer pessoa que trabalhe, estude, more, esteja treinando na escolinha de xadrez do munícipio ou já tenha competido pela cidade, independente de idade, sexo e nível de jogo, pode participar. “É necessário, portanto, possuir algum vínculo com Mogi Guaçu”, reforça o técnico desportivo de xadrez da pasta, Wendel Rodrigo de Assis.

O congresso técnico, no qual ocorrerão sorteios, explicações sobre as regras e os emparceiramentos, acontecerá na quinta-feira, 17 de junho. As competições, por sua vez, terão início no sábado seguinte, em 19 de junho, com estimativa de término para 21 de agosto.

Em 2020, 535 partidas foram disputadas por 58 enxadristas durante 52 dias em edição que teve transmissão ao vivo pelo Youtube. “Neste ano, esperamos contar com cerca de 60 participantes e que a competição termine dentro de dois meses com a realização de jogos diários”, diz o técnico.

Integrantes da organização do torneio, Wendel Assis explica que o campeonato terá três fases. “Na primeira, por meio de sorteio, todos os participantes serão divididos em grupos, nos quais jogarão entre si. Na seguinte, de acordo com a colocação anterior, os concorrentes serão classificados em três divisões: Diamante, para primeiros colocados, Platina para colocações intermediárias e Ouro para os últimos colocados”, conta.

Depois disso, os participantes serão divididos em grupos novamente – dos quais cada campeão de chave avança para a terceira e última fase do campeonato, que será eliminatória.

Segundo ele, o torneio permite que enxadristas dos mais variados níveis técnicos, sejam eles iniciantes, avançados ou profissionais, joguem entre si, sem serem prejudicados, já que na segunda fase a tendência é que cada participante dispute a divisão com jogadores do seu nível de jogo.

“Outro aspecto que torna o campeonato muito interessante é que cada jogador poderá combinar o horário da sua partida com os adversários, permitindo que as disputas ocorram em seu tempo livre e, inclusive, que possa combinar com amigos e familiares para assistirem sua partida e ficarem na torcida”, conta. “Enfim, é um evento fascinante que, além de difundir a prática do jogo de xadrez, também une os participantes num clima de competição e de amizade”. Cada vencedor receberá um folder virtual que será divulgado pelas redes sociais da Prefeitura.