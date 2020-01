Espetáculo “Queen Experience” se apresenta em Mogi Guaçu

O espetáculo “Queen Experience” traz para os palcos o maior tributo “Queen” das Américas, considerado um dos melhores tributos do Brasil. O perfil, o vocal e o físico semelhantes do vocalista impressionam a todos, fazendo o público viver uma noite mágica com o “revival” de uma das maiores bandas de todos os tempos.

SERVIÇO MOGI GUAÇU

Data: 16 de fevereiro, domingo.

Horário: às 19h.

Local: Teatro Tupec – Mogi-Guaçu – Endereço: Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Centro – Mogi-Guaçu

Telefone: (19) 3811-8677– www.teatrogt.com.br

VALORES

Inteira: R$ 120,00

Meia-entrada: R$ 60,00

VENDAS

Pelo site: www.megabilheteria.com/

Bilheteria do Teatro Tupec

REGRAS PARA MEIA-ENTRADA

– Estudantes (Com Cartão da Instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do mês vigente)

– Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

– Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

– Crianças de 02 a 12 anos de idade têm direito à meia-entrada. A partir dos 12, meia-entrada apenas com apresentação de carteira de estudante.

REGRAS PROMOCIONAIS

CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão.

Bônus – Promoção de recorte em jornais participantes.Clientes Porto Seguro: Desconto de 50% no valor integral do ingresso na bilheteria do teatro e na compra on-line pela Mega Bilheteria. O desconto é limitado a 1 acompanhante por sessão em qualquer canal de venda.