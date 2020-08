Escritor guaçuano Fábio Siqueira lança livro de mistério sobre cápsula do tempo

O autor Fábio Siqueira lança “Cápsula da Morte”, uma obra misteriosa que gira em torno dos alunos da classe Terceiro B de um colégio de São Paulo. Durante a vida escolar, os adolescentes enterram uma cápsula do tempo contendo suas fantasias e sonhos, e prometem abri-la juntos em 10 anos. Passado o tempo, todos recebem um convite para uma festa de reencontro, que termina em uma assustadora tragédia.

Em entrevista ao Mogi Guaçu Acontece, Fábio, formado em Direito, conta mais sobre a sua trajetória e sobre a história da obra: “O sonho realizado de ter um livro publicado é mágico, por essa razão dediquei muito tempo da minha vida para escrever grandes histórias. Minha vida pessoal muito colaborou na criação de personagens, cenas e situações, mesmo porque na vida nada é fácil. Diante do que vivo hoje, faz valer a pena cada sacrifício”.

O escritor guaçuano conta ainda que o livro promete invadir o subconsciente do leitor, trazendo à tona suas lembranças de infância: “O público vai perceber o valor de cada amizade. Além disso, toda história contém algo surpreendente. O livro é divido em duas partes, a infância e a situação na fase adulta, em que o personagem principal é confrontado com um assassino. Vemos o quanto pode ser perigoso não seguir regras sociais”.

A inspiração para o autor escrever o livro veio da sua própria vivência na época da escola, com grupos de alunos onde estudou e situações que presenciou: “Para dar mais realismo à obra, visitei alguns locais onde a cena deveria ocorrer. Escrevi entre os intervalos no trabalho, às vezes na madrugada por horas consecutivas, fiz tudo sozinho”, conta ele. Para Fábio, publicar o livro por uma editora traz a sensação de missão cumprida: “É uma satisfação de vida, embora ainda há muito a ser feito. Desejo que o leitor viva a vida intensamente e que valorize as pessoas que de alguma forma cruzam seu caminho. Nunca desista”, finaliza. O livro “Cápsula da morte” está à venda no site da editora Autografia.