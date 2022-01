Escola Municipal da Roseira ganha novo poço artesiano

Equipe da Secretaria Municipal de Educação acompanha os trabalhos de perfuração de um novo poço artesiano na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Ana Francisca Mamede, na Roseira. Poço artesiano é um tipo de poço tubular profundo que é cavado no subsolo com a finalidade de captar água para o consumo. O que difere o poço artesiano dos demais é que não é preciso utilizar uma bomba para fazer a água subir, como no caso da cisterna.

Por conta do período de chuva, o início do serviço sofreu alteração, porém, a empresa contratada conseguiu realizar a perfuração nesta semana. A previsão é de que o trabalho seja concluído no início da próxima semana. A EMEI contava com um poço artesiano, mas ele estava sem condições de uso. Por isso, a Secretaria de Educação optou por um novo e fez a contratação de empresa especializada.

Após a conclusão da perfuração, a equipe de manutenção da pasta ficará responsável pela finalização do poço, a fim de abastecer com água potável a unidade escolar. A obra garantirá a captação de água de boa qualidade, resolvendo definitivamente um problema que preocupava os servidores da unidade escolar e os pais dos alunos.