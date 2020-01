Escola de Música “Maestro Geraldo Vedovello” abre matrículas para 2020

A Escola de Música “Maestro Geraldo Vedovello”, da Corporação Musical “Marcos Vedovello”, abre matriculas para 2020 para crianças a partir de 7 anos e adultos. O período de matrículas vai do dia 15 a 30 de janeiro, o ensino é gratuito e as vagas são limitadas.

Os cursos disponíveis são coral jovem e adulto, prática instrumental e cordas sinfônicas. O coral jovem é uma iniciação musical para jovens entre 7 e 15 anos, e o coral adulto para pessoas com idade a partir de 16 anos.

Já para o curso de prática instrumental, que utiliza instrumentos como a flauta transversal, trompa, trompete, trombone, clarinete, percussão sinfônica e saxofone e para o curso de cordas sinfônicas, que usa violino, viola, violoncelo e contrabaixo, a escola possui vagas para jovens de 9 a 15 anos e o aluno não precisa ter o instrumento.

Para a realização da matricula é necessário apresentar uma cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço e uma foto 3×4.

As matriculas só podem ser feitas das 9h às 16h, na sede da Corporação Musical “Marcos Vedovello”, que fica na Avenida Nove de Abril, 251, Centro. Para mais informações, ligue no telefone 3841-4909. A Corporação Musical “Marcos Vedovello” conta com as parcerias da Prefeitura de Mogi Guaçu, da Secretaria de Cultura e da Secretaria Municipal de Educação.