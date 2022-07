Equipes se unem para força-tarefa no centro esportivo do Pelezão

O Centro Esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II, está literalmente de cara nova. Nesta semana, uma força-tarefa foi feita para deixar o espaço mais bonito e adequado para a competição de malha dos Jogos Regionais.

As equipes vão se enfrentar na concha de malha do Pelezão e também no Jardim Rosa Cruz, a partir desta sexta-feira, 22 de julho. Diversas melhorias foram feitas no centro esportivo, como reforma da concha de malha, pintura interna e externa, nova jardinagem e troca de lâmpadas queimadas.

Os serviços foram feitos por equipes das Secretarias de Esporte e Lazer (SEL), Serviços Municipais (SSM) e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), além da comunidade do bairro.

“Promovemos uma verdadeira força-tarefa para deixar o Pelezão pronto para receber as disputas dos Jogos Regionais e mais bonito para toda a população. Fizemos uma jardinagem nova e a comunidade nos ajudou nas tarefas, incluindo a reforma da concha de malha. Nós temos feito diversas melhorias nos centros esportivos do município”, ressaltou Raphael de Godoy Locatelli.