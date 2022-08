Equipes de dama e xadrez conquistam o ouro do 64º Jogos Regionais 

Mogi Guaçu conquistou mais duas medalhas de ouro no 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo com as equipes de dama e de xadrez (categoria feminina sub-21) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). As disputas aconteceram no sábado, 27 de agosto, em Rio Claro. Além disso, a equipe masculina de xadrez (sub-21) levou a medalha de prata da competição.

Pela primeira vez, em mais de 20 anos, a modalidade de damas de Mogi Guaçu foi a campeã dos Jogos Regionais após vencer Araras pelo placar de 8 a 0. “Nossos atletas jogaram com raça e muito focados garantindo o título de forma categórica e sem surpresas”, disse técnico da equipe Wendell Assis. “Já a equipe feminina de xadrez sub-21 garantiu o título regional porque, infelizmente, foi a única inscrita no torneio”.

Pela categoria masculina de xadrez sub-21, Mogi Guaçu conquistou o vice-campeonato após empatar com Leme e Rio Claro. “Um excelente resultado tendo em vista a juventude da equipe guaçuana com média de 17 anos, ou seja, quatro anos abaixo do limite de 21 anos. Os enxadristas guaçuanos jogaram de forma convincente e focada. Demonstraram maturidade e colocaram em prática tudo aquilo que estão treinando”, comentou Assis.

Com o resultado, a três equipes guaçuanas garantiram classificação para o 84º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Baroni, maior evento esportivo do Estado de São Paulo. A disputa da competição será entre os dias 3 e 15 de outubro, em São Sebastião.

Futsal

A equipe sub-21 masculina de futsal de Mogi Guaçu também disputou no sábado, 27 de agosto, a final do 64º Jogos Regionais e ficou com a medalha de prata. Diante do elenco de Arthur Nogueira, que jogou em casa, os guaçuanos foram derrotados pelo placar de 2 a 0. O time também garantiu uma vaga no 84º Jogos Abertos do Interior.

Jogos

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo, futebol de campo, malha e tênis de mesa. Até o momento, Mogi Guaçu conquistou sete medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze.