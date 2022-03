Equipes de base do Atlético Guaçuano jogaram em comemoração aos 93 anos do clube

No último sábado, 26/02, ocorreu no Centro Esportivo Antônio Campano o evento de comemoração dos 93 anos de fundação do Clube Atlético Guaçuano, as equipes Sub-15 e Sub-17 do Mandi enfrentaram o União São João de Araras, já o Sub-20 enfrentou a S. E. Itapirense.

O evento também serviu para que o Mandi lembrasse de alguns de seus ídolos do passado. Na ocasião, como homenagem, Roberto Caveanha “Babá”, Francisco Antônio Miguel “Miguelito” e Moacir Batista Bueno “Guaçu”, receberam uma placa e também deram o seu nome aos troféus em disputa nos três jogos.

Abrindo a manhã futebolística e valendo o troféu Roberto Caveanha “Babá”, nosso Sub-15 não foi feliz e acabou saindo derrotado pelo União São João de Araras, 1 a 0. Escalado pelo técnico Ernandes Carrocieri, o Mandizinho foi a campo com Willyan; Bruno, Nathan, Túlio e João Vitor; Vitor, Igor e Caue Lunardi; Eric Barbosa, Adrian e João Pedro. Estiveram ainda à disposição Dudu, Pedro Bittencourt, Daniel, Luidi, Alemão, Cassiano, Lukinhas, Lorenzo e Ruan.

Já no segundo jogo o Mandizinho Sub-17, com uma bela apresentação, não deu chances ao União São João de Araras, goleou por 3 a 0 e levou o troféu Francisco Antônio Miguel “Miguelito . Os gols foram anotados por Ruan, André Luiz e Kaue Willian. O técnico Ernandes Carrocieri mandou a campo a seguinte equipe: Felipe Léo; Kaique, Artur Schmaedeck, Matheus Correa e Eduardo Pech; Cauã Cristiano, André Luiz e Vitinho; Ruan, Kaue Willian e Brayan. Lucas, Enzo, Alisson, Duzinho, Felipe Paulino, Marco Antonio, Gabriel Vieira, Luis Otávio e João Maranhão ficaram a disposição do treinador.

No último jogo do dia, nosso Sub-20, mesmo diante de uma equipe que se sagrou em 2018 e 2019 Bi-Campeão Paulista (Segunda Divisão) e contando com diversos atletas que estão treinando com o Sub-23 (Bezinha), não se intimidou e jogou de igual pra igual com a S. E. Itapirense. Ao final do jogo, um empate em 3 a 3, o que levou a decisão do troféu Moacir Batista Bueno “Guaçu” à disputa de penalidades máximas, onde na Itapirense levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Comandada pelo técnico André Quartieri, o Mandizinho foi a campo com Pedro Vitor; Vinicinho, Henrique Oro, Vinicius Ribeiro e Pedrinho; Motta, Thainã e Gabriel Ceta; João Lisboa, Kauã Gabriel e Neto. Compuseram o banco de reservas Pedro Lucas, Thiago Gabriel, Enzo Freitas, Rafael, João Vitor, Jo o, Zé Neto, Leonardo e Arthur Guilherme.

Além dos técnicos, Ernandes e Quartieri também fizeram parte da comissão técnica o Cairo (preparador de físico), Hotton (preparador de goleiros), Ricardo Molina(fisioterapeuta), João Banana(Assistente) e Manteiga (mordomo)