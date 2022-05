Equipe pré-mirim conquista quatro pódios em torneio regional

A equipe pré-mirim de natação de Mogi Guaçu conquistou quatro medalhas de prata no Torneio Regional de Natação, no sábado, 14 de maio, na Associação Atlética Ararense, em Araras. Participaram da competição 313 atletas de 17 associações diferentes com idade entre 7 a 12 anos.

O nadador Murilo Pinheiro foi o destaque da equipe guaçuana com duas pratas nas provas de 50 metros livre e 50 metros borboleta. O atleta ainda ficou em 4° lugar na disputa dos 100 metros medley. Já o atleta Felipe Casarim de Araújo subiu ao pódio nos 50 metros costas ficando no 4º lugar dos 50 metros livre.

A última prata veio com a nadadora Lara Risso Assunção da Silva nos 50 metros borboleta, que conquistou ainda o 5° lugar nos 100 metros medley e o 8° lugar 50 metros livre. O nadador Alan Martini Vieira também participou da prova de apresentação dos 25 metros livre. A equipe de natação de Mogi Guaçu é comandada pela técnica Giovana Schiavon.