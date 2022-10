Equipe paralímpica conquista seis medalhas de ouro e uma de bronze durante competição no fim de semana 

A equipe paralímpica de Mogi Guaçu ganhou sete medalhas durante o 12º Meeting Paralímpico Loterias Caixa realizado nos dias 22 e 23 de outubro. Ao todo, foram seis medalhas de ouro e uma de bronze conquistadas no atletismo. Além desta modalidade, o evento contou ainda com halterofilismo e natação e a participação de 203 paratletas. Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), a competição aconteceu no Cefan (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes), no Rio de Janeiro (RJ).

Os paratletas são representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e três deles foram campeões em duas provas durante o Meeting Paralímpico. A primeira foi Carolina Roncato, campeã da Classe F64 no arremesso do peso com a marca de 6,89 metros e do lançamento de disco com 19,47 metros. Letícia Custodio (Classe F46) também foi campeã no arremesso de peso e do lançamento de disco com os resultados de 7,73 e 19,51 metros, respectivamente.

Entre os homens, Gustavo Domingues (Classe F55) foi campeão do lançamento de dardo e lançamento de disco com as marcas de 16,21 metros (disco) e 17,59 metros (dardo). E o paratleta Wellington Morais (Classe F36) conquistou a medalha de bronze na disputa do arremesso de peso atingindo o resultado de 7,01 metros.

O técnico da equipe paralímpica, Maycon Cleber Tomé, enalteceu os resultados conquistados porque dentre os inscritos estiveram alguns medalhistas mundiais, paralímpicos e parapan-americanos, como os arremessadores Wallace Santos (F55) e Tuany Barbosa (F57). “O evento no Rio de Janeiro foi completamente diferente de outras competições, porque muitas pessoas não conhecem o esporte paralímpico e o Meeting deu a oportunidade de a população brasileira conhecer as modalidades de atletismo, halterofilismo e natação”, falou.

Depois do Rio de Janeiro, o evento irá ocorrer no Sul do Brasil, com a primeira parada em Curitiba (PR), no próximo dia 1º de novembro, também com provas nas três modalidades. “Os objetivos do Meeting são desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país, contribuir para o aprimoramento técnico dos competidores e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil”, concluiu o técnico.