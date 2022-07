Equipe guaçuana de malha é campeã em casa da 64ª edição dos Jogos Regionais

Sem uma sede fixa e com disputas realizadas ao longo de três meses, a 64ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo começou em julho. Mogi Guaçu sediou nos últimos dias as disputas de malha e a equipe guaçuana sagrou-se campeã da modalidade em casa. No domingo, dia 24 de julho, após vencer as três partidas do dia, a equipe levou a melhor contra Santa Bárbara d’Oeste por 24 a 8.

13 equipes participaram das competições de malha em Mogi Guaçu, uma das cidades-sede dos Jogos Regionais. As partidas foram disputadas nas conchas de malha do Centro Esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II, e do Jardim Rosa Cruz. As partidas começaram na sexta-feira, dia 22 de julho, e se encerram no domingo, dia 24 de julho. A equipe guaçuana venceu todas as cinco partidas.

Além da malha e tênis de campo, Mogi Guaçu irá receber competições de futebol de campo, tênis de mesa e vôlei de praia. Ao todo, 40 cidades participam do evento que terminará somente em outubro. A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.

No início do mês, os guaçuanos Benedito Venturini Neto e Paulo Sérgio Pretti dos Santos conquistaram um título inédito para o esporte de Mogi Guaçu ao sagrarem-se campeões de duplas na categoria adulta de tênis de campo do 64º Jogos Regionais. O município participa de 16 modalidades: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Confira as demais disputas agendadas em Mogi Guaçu

Futebol de Campo

Data: 10, 16 e 31 de julho

Local: Centro Esportivo Amaury Caveanha – Distrito de Martinho Prado Júnior

Tênis de Mesa

Data: 29, 30 e 31 de julho

Local: Centro Esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc), na Vila São Carlos

Vôlei de Praia

Data: 20 de agosto

Local: Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista