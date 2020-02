Equipe de tênis de mesa SET/Cerâmica faz dois campeões em Votorantim

A equipe tênis de mesa SET/Cerâmica participou no domingo, dia 9, em Votorantim, da primeira etapa da Liga Metropolitana de Tênis de Mesa.

O time guaçuano competiu com 27 atletas em sete categorias e os dois melhores resultados foram com Evandro Santos, que ficou em 1º lugar na categoria sénior, e com Max Santos, que foi campeão na categoria veteranos. Os demais atletas não chegaram ao pódio.