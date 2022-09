Equipe de Obras finaliza drenagem no Caruso e via terá asfalto novo

Nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) vai finalizar ainstalação de galerias para drenagem de água pluvial na Rua Leopoldo Campos Pedrini, no Distrito Industrial João Batista Caruso. O serviço foi necessário para evitar o acúmulo de água da chuva. Após essa etapa, a via receberá asfalto novo.

“Esse é um trecho que há tempos sofre com poças em períodos de chuva. A obra antecede investimentos de pavimentação da via já contratados e que irão melhorar as condições de fluxo de veículos nessa importante região de Mogi Guaçu. Uma melhoria há muito tempo aguardada, que eu cobrava enquanto vereador há mais de cinco anos e que nunca aconteceu”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Os serviços de infraestrutura urbana no Caruso estão previstos numa licitação já realizada pela Prefeitura. O asfalto novo só não pode ser feito por conta dos serviços de drenagem. As melhorias serão feitas na Rua Leopoldo Campos Pedrini e o investimento gira em torno de R$ 1.115.701,52, sendo R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e o restante contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.

“Cuidar da infraestrutura dos distritos é essencial para fortalecer a condição produtiva da cidade. Mais um grande passo dado com apoio do deputado estadual Barros Munhoz, grande parceiro da nossa região”, ressaltou o chefe do Executivo.