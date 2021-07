Equipe de ciclismo de Mogi Guaçu volta com bons resultados a disputar competições oficiais

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu competiu no último final de semana, dias 24 e 25 de julho, em etapa válida pelo ranking de ciclismo de estrada da Federação Paulista de Ciclismo do Estado de São Paulo – a primeira em quase dois anos após paralisação em função da pandemia da Covid-19. O evento foi realizado em Mogi das Cruzes.

“As competições, que foram realizadas em dois dias, seguiram os protocolos de saúde, evitando aglomerações e exigindo o uso de máscaras até o momento da largada”, conta o coordenador de ciclismo da pasta, Celso Lucas.

As provas, com 4 quilômetros cada, foram realizadas em circuito totalmente plano, com asfalto em perfeitas condições e com apenas duas curvas nas rotatórias de retorno. “A área estava interditada e, por isso, foi seguro para competir, permitindo que todas as categorias desenvolvessem altas médias de velocidade”, explicou. “Foi um retorno bonito do ciclismo, com excelente organização da Federação Paulista”.

As competições foram divididas em categorias de Paraciclismo, para atletas com deficiências, e de Ciclismo, com divisões Kids, Mirim, Infantil, Infanto-juvenil, Júnior, Elite e Master, tanto para homens quanto para mulheres (confira resultados abaixo).

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu volta a competir no próximo domingo, dia 1º de agosto, pela primeira etapa do campeonato da Média Paulista de Ciclismo, que acontecerá na cidade de São João da Boa Vista.

Resultados da equipe guaçuana:

1º lugar: Joaquim Carlos Braga Neto, divisão Infantil

1º lugar: Livia Eduarda Ribeiro Martins, divisão Infanto-juvenil

2º lugar: Vitor Emanuel Secco da Silva, divisão Infantil

2º lugar: Fabio Rodrigues Braga Junior, divisão Infanto-juvenil

2º lugar: Newton de Souza Leite Netto, divisão Master

3º lugar: Emanuelly Secco da Silva, divisão Infanto-juvenil

11º lugar – Fabio Rodrigues Braga, divisão Master

15º lugar – Octavio Augusto Ribeiro Martins, divisão Infanto-juvenil