Equipe da Defesa Civil de Mogi Guaçu participa de treinamento em Atibaia

Nesta semana, membros da Defesa Civil de Mogi Guaçu estão participando da Oficina Preparatória para Operação Chuvas de Verão, em Atibaia. O evento está sendo promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo com a participação dos municípios.

Durante a oficina, os participantes estão recebendo um treinamento de campo, regionalizado, com o objetivo de especializar os agentes municipais de proteção e defesa civil para atuação nas ocorrências típicas do período chuvoso e demais ações pertinentes. O curso é realizado na PIBA – Primeira Igreja Batista de Atibaia.

Mais de 50 municípios participam da oficina de dois dias em Atibaia, na qual os temas apresentados abrangem previsão meteorológica para o período, epidemias e doenças transmitidas durante as chuvas, estrutura do sistema de proteção e defesa civil, assistência social na emergência, análise de solo e vistoria de campo baseadas nas fases dos Planos Preventivos de Defesa Civil.

Os municípios participantes do treinamento vão pontuar no Programa Município Verde Azul e cumprirão um dos critérios para recebimento do Kit Operação Chuvas de Verão, com equipamentos para atender melhor a população.