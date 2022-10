Enxadristas guaçuanos conquistam posição histórica nos Jogos Abertos do Interior

As modalidades de Xadrez e Damas de Mogi Guaçu têm desempenho impressionante nos Jogos Abertos conquistando as melhores classificações na história, da cidade.

A equipe de Xadrez, composta pelos atletas Heitor Luiz Caetano, Gabriel Duque Ferreira, Diogo Martin Chagas, Pedro Henrique Lins Vaz e Nichollas Ferreira, o motorista Éder Rodrigues Nascimento e o Técnico Wendel Rodrigo de Assis conquistaram o histórico 4º lugar, posição jamais alcançada por uma equipe guaçuana de Xadrez na maior competição do Estado.

Esse feito só foi possível de ser alcançado devida a experiência, empenho nos treinos e a harmonia da equipe durante a competição.

Mogi Guaçu teve 5 confrontos, venceu 2, empatou 1 e perdeu outros 2. Venceu Piracicaba (3×1), empatou com Jaú (2×2) e perdeu para a vice-campeã Praia Grande (3×1) e para a 6ª colocada Rio Claro (2,5×1,5).

Na última rodada, contra a forte equipe de Franca, a equipe tinha duas opções, uma mais segura que tinha mais chances de permitir que Mogi Guaçu ficasse entre as 7 primeiras do Estado e outra, bem mais arriscada na qual teria chances de medalha. Os atletas optaram pela segunda.

Com um nível de jogo consistente, Mogi Guaçu venceu por 3 a 1 e conquistou a história 4ª posição no Estado de SP.

Para informações da competição e os confrontos, basta acessar o link https://chess-results.com/tnr683280.aspx?lan=10

A equipe guaçuana de Damas, composta pelos atletas Vinícius Aissa de Souza (de Campinas), José Antônio Alexandre, Giácomo Setti da Silva Pinto (de Socorro), Jhonnes Massuia, Wendel Rodrigo de Assis (atleta e Técnico) e Éder Rodrigues Nascimento (motorista) conquistou a 6ª posição, a melhor classificação da história da modalidade por Mogi Guaçu.

A harmonia da equipe e elevado nível damístico de seus atletas foram os principais fatores que permitiram esse feito.

Dos 6 confrontos, Mogi Guaçu venceu 3, Batatais (7×1), Piracicaba (6×2) e Tabapuã (8×0) e perdeu outros 3 confrontos: Praia Grande, vice-campeã (7×1); São Sebastião (6×2).

Na última rodada, Mogi Guaçu enfrentou a fortíssima equipe de São José dos Campos e precisa, ou empatar ou perder pelo placar mínimo (5×3), porém, dois atletas titulares da equipe guaçuana precisaram se ausentar para retornar aos seus empregos e nosso time jogou com um atleta a menos e um reserva mas, ainda sim, conquistamos 3 pontos, perdendo pelo placar mínimo e conquistando a 6ª colocação, sendo a melhor classificação na história de Mogi Guaçu.

Ambas as modalidades garantiram os 08 pontos (5 do Xadrez e 3 do Damas) que Mogi Guaçu conquistaram nos Jogos Abertos. Dando a Mogi Guaçu, até a data de hoje 14/10/2022, a 41ª posição no Estado de SP.

“As equipes de Damas e de Xadrez agradecem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu e a todos aqueles que torceram por nós. Dois recordes em um único ano será algo bem difícil de repetir”.