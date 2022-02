Enxadrista guaçuano desempenha nível de “Mestre” no maior torneio do Brasil

Entre os dias 24 e 30 de janeiro, Gabriel Duque Ferreira, aluno da Escolinha de Xadrez e Damas de Mogi Guaçu, participou do maior torneio de xadrez da história do Brasil, o VIII Floripa Chess Open 2022, em Florianópolis/SC, o qual contou com a presença de 500 participantes, entre eles 13 GM (Grandes Mestres) atletas que fazem parte da elite do Xadrez Mundial, 08 Mestres Internacionais; 24 mestres da Federação Internacional de Xadrez, 13 candidatos a mestre e mais 97 mestres de 10 países diferentes.

Nas 10 rodadas que jogou, Gabriel apresentou um jogo sólido e de cálculos profundos conquistando 5,5 pontos e obtendo desempenho de Mestre Nacional. Gabriel venceu 5 partidas, empatou 1 e perdeu apenas para Mestres Nacionais ou adversários que venceram mestres demonstrando nível de jogo excepcional.

Entre os 500 participantes, Gabriel conquistou o 5º lugar entre aqueles que não possuíam rating internacional e 16º na categoria Sub18.

Atleta com rápida evolução, Gabriel treina na Escolinha há 2 anos e além de seu raro talento também é disciplinado, treinado xadrez diariamente sem deixar de se dedicar aos estudos e á prática do Kung-fu.