Enxadrista de 16 anos é campeão em Aberto de Xadrez

O guaçuano Gabriel Duque Ferreira, 16 anos, sagrou-se campeão no Aberto de Xadrez de Mogi Guaçu, disputando no Torneio Absoluto pela categoria Sub-18, uma acima de sua idade. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) realizou a competição no domingo, 5 de dezembro, na Alameda do Supermercado Big Bom, no Parque Cidade Nova.

A equipe guaçuana esteve representada por 30 enxadristas, tendo ainda como destaque Emilly Vitoria de Oliveira Silva, vice-campeã da categoria Sub-14. O evento também foi palco da final 87ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez do Estado de São Paulo.

Segundo o técnico desportivo de xadrez da pasta, Wendel Rodrigo de Assis, a competição auxilia na difusão do xadrez. “Atualmente, o Circuito Solidário de Xadrez é o maior torneio enxadrístico do Brasil que teve que ser interrompido por causa da pandemia de Covid-19. Esta foi a primeira etapa presencial realizada desde fevereiro de 2020, quando aconteceu a 86ª etapa na cidade de Águas de São Pedro”, comentou ele.

Ao todo, participaram 116 enxadristas das cidades de Americana, Araras, Campinas, Descalvado, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Paulínia, Pedreira, Porto Feliz, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, Socorro, Sorocaba, Sumaré, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, Tatuí, Votorantim, além de Mogi Guaçu.