Entregador do Mercado Livre é vítima de roubo em Martinho Prado

Na manhã desta quinta (06), um entregador de mercadorias e compras do Mercado Livre realizava entregas para clientes no Distrito de Martinho Prado Junior, quando foi assaltado.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, o entregador foi abordado na Rua Serafin Augusto da Silva por 4 indivíduos que estavam em um carro na cor cinza, um deles estava armado de um revólver caibre 38 oxidado, ele usava boné azul ,bigode, alto, magro, pardo e cerca de 18 anos. Os bandidos levaram o GM Meriva da vítima com as mercadorias dentro e se evadiram sentido Conchal/SP.

Enquanto a vítima realizava o boletim de ocorrência, o Meriva foi localizado em uma estrada rural de Conchal, já sem as mercadorias, o local foi periciado.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

E para piorar a situação, o ESTADO que não garantiu a SEGURANÇA DO ENTREGADOR está lhe cobrando R$ 350 de guincho para devolver o carro para a vítima, ou seja, roubado duas vezes. PIADA!!!!