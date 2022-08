Entorno da estrutura do coração no Parque dos Ingás recebe paisagismo

Nesta semana, o entorno da estrutura do coração no Parque dos Ingás, no Centro, começou a receber os serviços de paisagismo. O trabalho no novo ponto turístico de Mogi Guaçu está sendo realizado com recursos próprios da Administração Municipal e executado por equipes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

O serviço tem prazo de conclusão de até 10 dias. O serviço também faz parte do cronograma da pasta de promover jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos da cidade, como rotatórias, triângulos, praças, ruas e avenidas.

A responsável pelo projeto e arquiteta, Damarys Bombo, comentou que o Parque dos Ingás já é um belo cartão postal porque oferece um maravilhoso contato com a natureza e, além disso, fica ao lado do Rio Mogi Guaçu, que é uma das maiores riquezas da cidade. “Com a instalação da estrutura a tendência é que o local passe a ser mais frequentado por moradores e por turistas da região. Portanto, temos que deixar o lugar acolhedor e agradável para receber todos da melhor maneira possível”, disse.

Segundo ela, o projeto prevê a construção de um talude com a inscrição de ‘Mogi Guaçu’ com flores de begônia vermelha, tendo ao lado flores de cycca e na escada 16 buxinhos. “Talude é uma superfície inclinada de solo ou rocha. Ele pode ser natural, também denominado encosta, ou construído pelo homem, como, por exemplo, os aterros e cortes”, explicou.

Já na parte de traz da estrutura está previsto a colocação de um maciço de samambaia de chão, cravo africano, sálvia vermelha e um caminho com dois tons de pedras branca e bege. “Para concluir, no trajeto até o coração, iremos pôr no entorno espécies do estilo capim do texas rubro e agave polvo”, contou.

Damarys ressaltou que o Parque dos Ingás é um cenário romântico, que tem como protagonista a natureza deslumbrante por todos os cantos, além de várias espécies de aves e árvores. “Os perfumes das flores deixam o ambiente ainda mais agradável e o colorido delas dão vida a Mogi Guaçu. Desta forma, é um excelente lugar para passeios, praticar exercícios e esportes e, tudo disso, em contato direto com a natureza e, claro que, um lugar perfeito para lindas fotos”, falou.