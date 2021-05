Enquete virtual definirá tonalidade de nova pintura da Ponte de Ferro

A Prefeitura de Mogi Guaçu promoverá entre quinta-feira e sábado, dias 27 a 29 de maio, uma enquete virtual pelas redes sociais para definir tonalidade de nova pintura da Ponte de Ferro da Avenida dos Trabalhadores. Moradores poderão escolher uma entre duas cores: vermelho ou vinho. A votação acontecerá ao longo dos três dias pelo Facebook oficial do município e por 24 horas no Instagram a partir das 8h do dia 28.

O trabalho, que deverá acontecer já nas próximas semanas, será feito por meio de parceria com a iniciativa privada. A tinta será doada pela fabricante Brasilux e a mão de obra cedida pela empresa Guaçu Tintas.

“Faremos um trabalho de revitalização da Ponte de Ferro, que é o principal cartão postal de Mogi Guaçu e merece valorização”, afirmou o prefeito Rodrigo Falsetti. “E faremos isso sem custos ao município, por meio de parceria com a iniciativa privada”.

As tonalidades postas para votação popular preservam as características originais do monumento, um patrimônio histórico da cidade. A enquete, por sua vez, permitirá, de forma democrática, a participação do morador na decisão. “A enquete virtual abre espaço para essa troca entre a administração e a população”, avalia o prefeito. “O mais importante, independentemente disso, é que daremos vida nova à estrutura, que é um símbolo de Mogi Guaçu”.

Como votar?

De 27 a 29 de maio

Facebook: www.facebook.com/prefeiturademogiguacu

Dia 28 de maio, a partir das 8 horas

Instagram: @prefeituramogiguacu, nos stories