Enquanto mãe recebia atendimento por crise psíquica, GCMs cuidam de crianças

GCMs da Equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) foi além do atendimento de uma ocorrência nesta quarta-feira (12). A equipe composta pelos GCMs Everton, Gonçalves e Carlos Borges recebeu um chamado para uma tentativa de suicídio de uma senhora na passarela para pedestres no Jardim São Pedro.

Ao chegar no local, equipes da PM (Polícia Militar) e do Corpo de Bombeiros já haviam controlado a situação e os GCMs foram solicitados para ir até a residência da mulher, no Jardim Santa Terezinha, para avisar os familiares sobre o ocorrido e devolver seus pertences.

Chegando no local os guardas se depararam com as três crianças filhas da mulher, de 4 e 5 anos e uma recém nascida, em estado de higiene deplorável, o que comoveu a equipe que se mobilizou e conseguiu fraldas com vizinhos e comida para as crianças.

Além disso, um dos GCMs que possuía experiência com bebês deu banho na recém nascida enquanto a sua mãe passava por atendimento médico, pois seu estado mental estava bastante fragilizado, e retornava para a sua residência.

Após todos os esforços da equipe, as crianças foram deixadas com uma vizinha que também era mãe. A PM deu andamento a ocorrência avisando o conselho tutelar sobre a situação dos menores.