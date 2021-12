Engavetamento na divisa Mogi Mirim – Mogi Guaçu deixa três vítimas

Por volta das 17h30 desta quarta-feira (15) foi registrado um acidente entre sete carros e um caminhão, na rodovia SP-340 km 166+800 metros, no sentido Mogi Mirim/Mogi Guaçu (alguns metros depois da Havan).

Com os impactos, três vítimas foram levadas ao hospital para atendimento médico.

Considerando o horário de pico – de bastante movimento de pessoas que vão em voltam do trabalho – e também o período chuvoso, o trânsito é intenso e lento na rodovia.

Segundo informações apuradas no local, o acidente teria tido início após o motorista de um Renault/Mégane ter perdido o controle. Como pista está escorregadia em virtude das chuvas, outros motoristas não conseguiram frear e então houve as colisões, envolvendo um Meriva (prata), um Fiesta (vermelho), um Pálio (verde), um Celta (prata), um Fiorino (branco), um Fox (preto) e um caminhão.

O motorista do Celta (veículo com mais danos no acidente por ter sido atingido pelo caminhão e empurrado até o Meriva) e outro ocupante do carro foram socorridos até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O motorista do Meriva também foi levado para atendimento médico.

Mas as vitimas não tiveram ferimentos graves.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), dos Bombeiros de Mogi Mirim e da Renovias – concessionária que administra a rodovia – atenderam a ocorrência.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também está no local, inclusive orientando o trânsito.

Fonte: Claudio H. Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim