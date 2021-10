Enfermagem e Administração da Franco Montoro são destaques no Guia da Faculdade

Em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, a Quero Educação lançou, no último dia 24, a edição do Guia da Faculdade 2021, a maior pesquisa de opinião sobre o ensino superior brasileiro. O material traz os nomes das principais faculdades do país. A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) é destaque com dois cursos: Enfermagem e Administração. Os cursos receberam três estrelas.

A edição de 2021 avaliou mais de 16 mil cursos de graduação de todo o Brasil. No total, mais de nove mil professores e coordenadores de curso participaram como avaliadores do Guia. No material é possível conhecer as faculdades que oferecem as melhores graduações nas áreas que atraem mais alunos no ensino superior. A relação dos melhores cursos presenciais de cada profissão é apresentada nas faixas de 5, 4 e 3 estrelas.

“A publicação no Guia é o reconhecimento da dedicação e engajamento conjunto da direção, coordenação, docentes, discentes, funcionários e aliados com uma infraestrutura moderna, projetos pedagógicos inovadores de apoio ao processo educativo dos alunos no ensino, pesquisa e extensão, práticas curriculares e atividades complementares que privilegiam o empreendedorismo, a inovação e os valores éticos e legais dessas profissões”, destacou Paulo Roberto Alves Pereira, diretor da Franco Montoro.

O Guia da Faculdade 2021 avaliou instituições de ensino públicas e privadas, que oferecem ensino presencial ou a distância. O ranking pode ser encontrado na íntegra no site do Guia da Faculdade, e na versão impressa, junto com a edição dominical do Estadão.

As inscrições para o vestibular dos cursos da FMPFM estão abertas e o interessado pode consultar o site da instituição: www.francomontoro.com.br.