Encerramento do Campeonato de Aniversário do Samae contou com final de Futsal

A sexta-feira, dia 26 de agosto, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno – Furno contou com o maior público já registrado durante o encerramento do Campeonato dos 49 anos do Samae.

A competição promovida apela Autarquia, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, teve seu início no dia 22 de agosto, contou com seis times de futebol, sendo dois femininos, 02 no vôlei misto, 02 de basquete misto, 12 duplas de truco, três de tênis de mesa, dois de dama e quatro de xadrez.

O encerramento contou com 03 finais, repletas de momentos emocionantes, tiveram gols, defesas monstruosas dos goleiros, pressão na arbitragem, e torcidas dando um show nas arquibancadas e arredores da arena.

Teve grito de é Campeão e teve também a sensação de quase deu. Foram 02 campeões pelo futebol, e cada equipe comemorou e extravasou da sua maneira. Além da equipe de saúde solicitada pela organização, assim como em outras muitas rodadas, a Guarda Civil Municipal também esteve no local auxiliando a manter a tranquilidade e segurança das pessoas que por lá passaram.

Após a final houve a entrega das medalhas de ouro, prata e bronze, feito pelo Secretário Autárquico Administrativo Financeiro, Rubens Lelis Pierina, o Secretário Autárquico de Planejamento e Serviços e Tratamento, Antonio Carlos Bento Junior, e o Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Guilherme de Sousa Campos. E o que não poderia faltar o Encanadinho, mascote do SAMAE.

Dando continuidade a festividade, houve a entrada do bolo para cantar parabéns aos 49 anos de existência do SAMAE. Uma parceria com o Supermercado Ponto Nova, que disponibilizou brinde para sorteio entre os participantes.

“A equipe do SAMAE se desdobrou para atender a todos, como fez durante todo o Campeonato. Foram muitas noites, durante a semana. Agradecemos os organizadores, e a todos os funcionários que se propuseram a participar”, finalizou Rubens.