Empresas têm a possibilidade de contratar curso sobre terapia para seus gestores

Você já imaginou uma realidade em que o gestor de uma empresa também fosse um confidente que ajudasse nas questões pessoais que, eventualmente, podem prejudicar o desempenho do trabalho? Parece distante, mas nem tanto.

O terapeuta Ricardo Amarante desenvolveu um projeto chamado Gestor Terapeuta a fim de identificar a necessidade da abertura de canais de comunicação seguros e acolhedores. “Com isso, os colaboradores podem ser eles mesmos e têm a oportunidade de falar com seus superiores sobre as dores, sofrimentos e alegrias que estão passando” explica.

A ideia é que gestores e mentores tenham um olhar terapêutico e entendam além do conhecimento técnico do trabalho. Com o curso é possível ativar esse olhar que escuta, entende e ajuda o colaborador com questões pessoais. “Emoções, empatia, acolhimento, ato

de escutar ativamente e o manejo habilidoso das situações são pontos a serem conquistados com o curso” comenta o terapeuta.

Existe uma doença decorrente do esgotamento profissional, chamada Síndrome de Burnout, onde a principal causa é justamente o excesso de trabalho. Ela é caracterizada por ser um distúrbio emocional que apresenta sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações que demandam muita competitividade ou responsabilidade no ambiente profissional.

A International Stress Management Association (Isma-BR), realizou uma pesquisa em 2018 onde calculou que 32% dos trabalhadores do Brasil tem a síndrome – isso corresponde a mais de 33 milhões de cidadãos. Já a OMS incluiu o Burnout na nova Classificação Internacional de Doenças (CID-11), que deve entrar em vigor no primeiro dia de 2022.

Ricardo Amarante diz que essa doença “é cruel com as pessoas e uma das habilidades que o curso Gestor Terapeuta proporciona – por meio das técnicas e práticas aprendidas – é a atenção individualizada aos mínimos sinais que cada colaborador da equipe apresenta.”

O curso pode ser adquirido por empresas, a partir da modalidade In Company Online, para que todos os seus gestores participem. São turmas de quatro a 10 participantes, ao vivo por aplicativo de video chamada. A empresa que se interessar, deve fazer o cadastro no site da Ramarante, no final da página, e escolher o melhor dia e horário para o seu time.

Ao todo serão três aulas, uma por semana, combinando teoria, prática e interação. O primeiro tema será sobre a Estrutura Humana, onde será discutido a expressão das emoções e análise do caráter X competências humanas. A segunda abordará a Bioenergética, para entender a estrutura humana que é razão + emoção + espiritualidade.

E no último dia, o professor Ricardo Amarante irá falar sobre a biossíntese. Nessa aula haverá a integração das inteligências racional, emocional, social e espiritual. Além disso, será discutido na prática como conduzir um atendimento terapêutico.