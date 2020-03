Empresários e comerciantes começam a pressionar prefeitos para reabertura do comércio

Prefeitos da região vão sofrer pressão das associações comerciais para que suspendam os decretos municipais e autorizem o restabelecimento das atividades, de forma gradativa a partir de segunda-feira, até o restabelecimento normal até o fim da pandemia do coronavírus na região.

A associação de Mogi Guaçu (ACIMG) já prepara um ofício para encaminhar ao prefeito Walter Caveanha para fazer gestão junto ao governador do Estado para suspender o decreto e autorizar o funcionamento do comércio.

O comércio é o setor que mais sente a crise financeira dos últimos anos. E se persistir de portas fechadas, existe uma previsão para fechamento de lojas e demissões em massa.

A Associação Comercial de Mogi Mirim e Itapira também estão encaminhado aos Prefeitos Carlos Nelson Bueno e José Natalino Paganini ofícios pedindo apoio em pressão do Governador João Doria para que o mesmo suspenda o decreto de Calamidade Pública.

Os cuidados com a propagação do COVID 19 (Coronavírus) continua sendo uma preocupação de todos, por isso o pedido é que as autoridades autorizem o restabelecimento das atividades econômicas, de forma gradativa a partir de segunda-feira (30), até o restabelecimento normal até o fim da pandemia do coronavírus na região.

Aqui em Mogi Guaçu, com apoio da grande maioria da população, os empresários e comerciantes já estão organizando pelas redes sociais manifestações e carretas em prol da abertura do comércio no sábado, 28 e no domingo 29.

Em Mogi Guaçu, não tem nenhuma nota oficial do Poder Executivo referente ao assunto, por enquanto segue a quarentena Decretada pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Vale lembrar que Mogi Guaçu tem 17 casos suspeitos de COVID-19 e apenas uma pessoa internada em isolamento, que por sinal, passa bem.