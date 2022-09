Empresa inicia içamento das vigas da nova ponte da Avenida Brasil 

Nesta quinta-feira, 1º de setembro, a Trilha Engenharia LTDA, responsável pela obra de construção da nova ponte da Avenida Brasil, iniciou o trabalho de içamento das vigas longarinas na margem direita do Rio Mogi Guaçu. A empresa também executa a estruturação do novo monumento da Avenida dos Trabalhadores. O trabalho tem acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, explicou que a ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação dentro do Rio Mogi Guaçu e que ao todo serão colocadas 28 vigas longarinas.

“O sistema construtivo da ponte é um padrão já conhecido atualmente. Porém, para uma otimização na execução da ponte foi adotado um grupamento de concreto pré-moldado. Desta forma, as 28 longarinas que suportarão o peso do tráfego foram realizadas no canteiro de obras das duas margens”, falou.

Ele falou também que o guindaste utilizado para o serviço é específico para lançar as vigas que possuem o peso de aproximadamente 29 toneladas. “As 28 vigas já se encontram prontas e a previsão de término desta etapa é de 10 dias. Serão lançadas 14 vigas longarinas em cada margem Posterior a esses serviços supracitados, daremos início a colocação da laje de trabalho sobre o monumento”, disse.

Trabalhadores

Na construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, a Trilha Engenharia realiza a etapa dos serviços de superestruturação do monumento. “Esta é a fase da obra em que será construída o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu”, comentou o secretário.

A obra da Avenida dos Trabalhadores é executada por meio de instalação de tubulões (tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular), que sustentarão o balanço sucessivo da estrutura. “A concretagem dos 12 tubulões já foi executada e, agora, estamos com 100% da fundação profunda concluída”, falou.