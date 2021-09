Empresa de Mogi Mirim é alvo de blitz da Polícia Federal e Receita

Agentes da Polícia Federal e fiscais da Receita Federal estiveram na manhã desta terça-feira (28) em Mogi Mirim cumprindo mandados de busca e apreensão contra uma empresa localizada à rua Antônio Moreno Peres, na Vila Maria Beatriz, Zona Sul da cidade.

A blitz, que começou às 7h00, fez parte de uma operação contra sonegações fiscais batizada de “Blindagem Metálica”. O alvo dos agentes são empresas que emitem notas fiscais frias, principalmente de compra de sucatas de alumínio ou de alumínio puro, para gerar crédito aos sonegadores líderes dessa quadrilha.

Além de Mogi Mirim, a operação “Blindagem Metálica” também abrangeu as cidades de Sorocaba, São José dos Campos e alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com agentes da polícia federal, eles vieram a Mogi Mirim apenas para dar apoio aos fiscais da RF.

Na empresa mogimiriana, foram apreendidos, basicamente, computadores e uma grande quantidade de documentos fiscais. Todo esse material será enviado a São José dos Campos, onde está a base da Receita Federal que deflagrou a operação. A “Blindagem Metálica” também tem como objetivo desarticular as empresas chamadas de “noteiras”, isto é, que falsificam ou adultera notas fiscais.

Na operação de hoje, foram empregados 280 agentes, que cumpriram 55 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Taubaté.

Segundo estimativas repassadas pela Receita Federal, até o momento foram detectados mais de R$ 678 milhões em fraudes e sonegações fiscais.

Nem os agentes da Polícia Federal, nem os fiscais da Receita quiseram dar entrevistas. A empresa fiscalizada em Mogi Mirim esta operando há três anos naquele local e é fabricante da cabos elétricos. Ela ocupa pelo menos cinco barracões e ficou fechada quase toda a manhã, por causa da operação.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim