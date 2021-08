Empresa assume instalações da Antiga Cerâmica Lanzi para início de operações

A geração de empregos em Mogi Guaçu foi tema de reunião nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti. Ele recebeu o empresário Luís Antônio Lanzi, diretor da Cerâmica Lanzi, e os representantes do Grupo Roca e da Incepa Revestimentos, Márcio Henrique Bueno e Roberto Teixeira para um importante anúncio: a conclusão do processo de locação das instalações físicas da Cerâmica Lanzi, no Jardim Ypê, viabilizando a geração de 150 novos empregos na cidade, inicialmente.

As negociações duraram cerca de cinco meses e foram iniciadas pelo Grupo Roca, holding responsável pela Incepa.

“É uma conquista muito importante para o município. Ela reforça nossa vocação industrial e de produção cerâmica e cria centenas de novas oportunidades de trabalho à mão-de-obra local”, avalia o prefeito. “Estamos vivendo um momento muito positivo, de fortalecimento da confiança e da credibilidade do setor privado em Mogi Guaçu”.

Durante a reunião, que contou também com a participação do presidente da Proguaçu, Raul Rodolfo Toso Junior, foram discutidos os trâmites e a agilização de ações para que a nova operação seja iniciada.

Em Mogi Guaçu, a produção da empresa terá como foco a exportação para a América Latina e Estados Unidos.

Negociação

Para a locação da estrutura da antiga Lanzi, em Mogi Guaçu, duas assembleias foram realizadas com os credores – uma exigência do juiz da 3ª Vara Civil de Mogi Guaçu, Fernando Colhado Mendes, que acompanhou toda a negociação em função da existência de processo de recuperação judicial e avalizou o aluguel das instalações da Cerâmica.