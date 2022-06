EMPREGO? PAT tem 214 vagas disponíveis para esta segunda (13)

214 vagas distribuídas em 28 ocupações

1. Ajudante de Carga e Descarga: Desejável que tenha trabalhado com serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo.

2. Ajudante de Obras: Experiência em construção civil. Disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Escolaridade não exigida.

3. Almoxarife: Experiência de 01 a 02 anos, habilidade em interagir com equipes, conhecimento ou experiência com estoque, saber se relacionar com fornecedores, ter experiência em rotinas administrativas, lançamento de notas fiscais, atuação com sistema corporativo. Ensino médio completo ou técnico em logística. CNH: B

4. Atendente de Balcão: (Temporária – 90 dias) Empresa oferece oportunidade para quem não tem experiência , e tem vontade de trabalhar. Efetuar atendimento ao público, manuseio de alimentos e operação de caixa. Possuir ensino médio completo ou estar cursando.

5. Atendente de Restaurante: Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Disponibilidade para viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

6. Auxiliar de Mecânico de Autos: Auxiliar na manutenção de autos. Experiência em oficina mecânica. Desejável noções em manutenção de veículos diesel (Mecânica Elétrica). Desejável curso na área de manutenção de autos. Ensino fundamental completo.

7. Auxiliar de Sushiman: Auxiliar o sushiman na preparação de pratos de comida japonesa, limpar peixe, fazer os cortes, receber pedidos, mercadorias e manter controle de desperdícios. Experiência de 03 meses na função. Ensino médio completo.

8. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

9. Corretor de Imóveis: Trabalhar como corretor e representante comercial. Possuir domínio em vendas. Ensino médio completo. CNH: AB

10. Cortadeira de Roupas: Efetuar cortes em roupas sociais. Mínimo de 02 meses de experiência. Escolaridade indiferente.

11. Eletricista Instalador de Alta e Baixa Tensão: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como eletricista predial e força controle. Ensino médio completo.

12. Eletricista de Manutenção Industrial: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em todos equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e OHSAS 18001. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica. Empresa oferece transporte fretado.Ensino médio completo.

13. Ferramenteiro: Constroem e desenvolvem ferramentas e dispositivos de usinagem, estampas de corte, dobra repuxo e corte fino, molde de sopro, de injeção e eletro erosão, modelos de moldes metálicos para fundição, fazem controle dimensional de produtos e peças usinada e planejam o processo de construção de produtos ou protótipos. Ensino médio completo. CNH: AB

14. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

15. Montador Instalador de Toldos: Instalador de Toldos. Conhecimentos em ferramentas. Escolaridade indiferente. CNH: B

16. Motorista de Caminhão Truck: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

17. Motorista Carreteiro: Necessária experiência comprovada em carteira. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

18. Motorista Operador de Betoneira: Necessária experiência comprovada como motorista e manuseio do equipamento betoneira. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH:

19. Oficial de Serviços Gerais: Vaga para trabalhar em Itapira. Limpeza do local, controle de materiais, organização dos ambientes, atendimento e diferentes topos de serviços de manutenção.. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

20. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de formação de operadores de Empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

21. Operador de Escavadeira Hidráulica: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo.CNH: A

22. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto.

23. Operador de Retro-Escavadeira: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD

24. Operador de Rolo Compactador: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

25. Professor de Inglês: Experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

26. Técnico ou Auxiliar de Enfermagem: Conhecimentos em urgência e emergência, contagem de folículos. Necessário possuir corem ativo. Curso Técnico ou Auxiliar de Enfermagem.

27. Técnico Mecânico de Manutenção de Ferramentas: Técnico em consertos de ferramentas elétricas pneumáticas, máquinas de jardinagem (roçadeira) a gasolina. Experiência comprovada. Ensino fundamental completo.

28. Vendedor de Serviços: Atuar na área de vendas externas de planos funerários. Necessária experiência comprovada em vendas. Ensino médio completo. CNH: AB



NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 13/06/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 10/06/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

