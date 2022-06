EMPREGO? PAT oferece 236 vagas nesta quinta (09)

236 vagas distribuídas em 41 ocupações

1. Ajudante de Carga e Descarga: Desejável que tenha trabalhado com serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo.

2. Ajudante de Obras: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar área de trabalho. Efetuar pequenas manutenções nos equipamentos, limpeza de máquinas e ferramentas e verificar condições de uso e reparo de eventuais defeitos. Ensino fundamental completo.

3. Assistente de Vendas: Deverá realizar visitas e abordagem de vendas porta a porta, informar sobre o produto e fechar contratos de vendas, efetivar as vendas no sistema. Empresa oferece salário mais premiação por venda, convênio médico. Trabalhar nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira. Empresa oferece transporte. Ensino médio completo.

4. Atendente de Balcão: (Temporária – 90 dias) Empresa oferece oportunidade para quem não tem experiência , e tem vontade de trabalhar. Efetuar atendimento ao público, manuseio de alimentos e operação de caixa. Possuir ensino médio completo ou estar cursando.

5. Atendente de Padaria: (Vaga Temporária – 90 dias, podendo ser efetivada). Atender clientes, oferecer um bom atendimento, ter iniciativa, agilidade, ter conhecimento com computador. Experiência de 03 meses em carteira ou carta de referência de trabalho anterior.Ensino médio completo.

6. Atendente de Restaurante: Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Disponibilidade para viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

7. Auxiliar Administrativo: Obrigatório que tenha curso ou esteja com curso de direito em andamento, ou área correlata. Informática com prática em Excel e site. Saber falar e escrever bom português. Atendimento ao cliente. Diferencial quem já tenha experiência no ramo imobiliário.

8. Auxiliar Administrativo: Responsável por auxiliar nas atividades junto a equipe de manutenção. Manter local limpo e organizado. Vaga masculina. Ensino médio completo.

9. Auxiliar Administrativo: Conhecimento em compras, vendas, contas a pagar, contas a receber. Noção geral de funções administrativas e informática (Excel / Word) . Ter veículo próprio. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

10. Auxiliar de Cozinha: Auxiliar na cozinha. Necessário possuir conhecimentos em cortes, montagens de marmitas, limpeza e organização. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

11. Auxiliar de Expedição: Experiência em expedição, almoxarifado, conferência e separação. Escolaridade Indiferente.

12. Auxiliar de Limpeza: Vaga Temporária – 180 dias. Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: Remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Ensino fundamental completo.

13. Auxiliar de Linha de Produção: Trabalhar em equipe. Não precisa ter experiência em carteira, mas necessário conhecimento no ambiente de fábrica. Vaga masculina. Ter acima de 40 anos. Ensino fundamental completo.

14. Auxiliar de Sushiman: Auxiliar o sushiman na preparação de pratos de comida japonesa, limpar peixe, fazer os cortes, receber pedidos, mercadorias e manter controle de desperdícios. Experiência de 03 meses na função. Ensino médio completo.

15. Auxiliar Técnico Mecânico: Conhecimentos em desenhos mecânicos, acompanhamento em projetos e orçamentos, atendimento técnico de clientes (desenvolvimento de desenhos e projetos), AutoCAD, excel, negociação com fornecedor, ter conhecimento em peças de usinagem e caldeiraria. CNH qualquer uma, para se locomover até o trabalho. Formado ou cursando projetos mecânicos ou desenho mecânico.

16. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigido. CNH: B

17. Cabeleleiro: Necessária experiência na função. Escolaridade: Cursos de formação na área.

18. Cozinheira de Restaurante: Efetuar preparação de cardápios, ter liderança de equipe, conhecimentos em cortes de carne, montagem de marmitas, limpeza e organização. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB

19. Educador Infantil: Gostar de trabalhar com crianças, ter graduação em pedagogia ou estar cursando o 7º semestre do curso. Não exige experiência.

20. Eletricista: Empresa solicita curso de eletricista.Trabalhar na região de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

21. Eletricista Instalador de Alta e Baixa Tensão: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como eletricista predial e força controle. Ensino médio completo.

22. Mecânico de Manutenção de Máquinas de Costura: Vaga para trabalhar em Itapira. Experiência como Mecânico de máquinas de costura. Ensino médio completo.

23. Mecânico de Suspensão: Conhecimentos em suspensão, freios, pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, entre outras atividades. Escolaridade não exigida. CNH: B

24. Motorista de Caminhão Truck: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

25. Motorista Carreteiro: Necessária experiência comprovada em carteira. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

26. Motorista Operador de Betoneira: Necessária experiência comprovada como motorista e manuseio do equipamento betoneira. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. CNH:

27. Operador de Retro-Escavadeira: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD

28. Oficial de Serviços Gerais: Trabalhar como Ajudante Geral. Trabalhar na região de Mogi Guaçu. Não precisa experiência. Ensino médio completo. CNH: B

29. Oficial de Serviços Gerais: Saber utilizar roçadeira elétrica, máquina costal, soprador, aparador de grama e árvores. Jardinagem em geral. Ensino fundamental incompleto.

30. Operador de Empilhadeira Elétrica: Operar empilhadeira elétrica em supermercado. Ter curso de operador. CNH ativa AB. Ensino médio completo. Trabalho Escala 6×1.

31. Operador de Escavadeira Hidráulica: Necessária experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo.CNH: A

32. Operador de Reator (Produtos Químicos): Operador de reator em indústria química. Ter experiência na função comprovada em carteira. Ensino médio completo.

33. Operador de Rolo Compactador: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

34. Pedreiro: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência comprovada em carteira. Atuar na construção das etapas de fundação, paredes e acabamento. Ter conhecimento sobre o emprego de materiais, ferramentas, equipamentos e técnicas utilizadas na construção. Ensino fundamental completo.

35. Pintor: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Dentre os serviços que o pintor de parede executa estão, pintura residencial, pintura de apartamentos e prédios, texturas em paredes, aplicação de verniz em portas e janelas de madeira, pinturas decorativas em móveis e paredes, entre outras atividades inerentes a função. Ensino fundamental completo.

36. Porteiro: Vaga Temporária – 180 dias. Atuar no controle de entrada e saída de visitantes e colaboradores, entre outras atividades inerentes a função. Ensino médio completo. CNH : A ou B.

37. Professor de Inglês: Experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

38. Professor de Inglês: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário que possua inglês de nível avançado ou pré-avançado. Ter disponibilidade de horário. Ensino médio completo e curso de inglês.

39. Vendedor de Serviços: Atuar na área de vendas externas de planos funerários. Necessária experiência comprovada em vendas. Ensino médio completo. CNH: AB



VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

40. Auxiliar Administrativo: Experiência com rotinas administrativas. A deficiência não pode ser locomoção e intelectual. Ensino médio completo. Sexo indiferente.

41. Assistente de Vendas: Efetuar assessoria ao comercial e pós-vendas. Ter ensino médio completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 09/06/2022.

