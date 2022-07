EMPREGO? PAT oferece 279 vagas de emprego nesta quinta (07)

279 vagas distribuídas em 43 ocupações

1. Ajudante em Montagem de Estruturas Metálicas: Será um diferencial quem tenha conhecimentos em montagem de estruturas metálicas e solda. Ensino fundamental completo.

2. Ajudante Mecânico de Manutenção de Máquinas: Trabalhar em Mogi Mirim . (Vaga Temporária por tempo indeterminado). Exercer a função de ajudante de manutenção industrial. Experiência de 02 anos na função. Ensino médio completo.

3. Analista de Crédito: Analista de crédito e captação de negócios. Analisar fichas cadastrais e propostas de vendas e documentações de clientes, negociação de propostas de crédito, buscando resultados para atingir metas. Experiência na área de vendas, análise, atendimento, telemarketing, comunicativo, pro ativo. Cursando superior ou formado em Administração, Gestão , Direito.. CNH: A ou B.

4. Assistente Administrativo em RH: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assistente em Recursos Humanos, experiência comprovada na função. Noções de sistema de apontamento e auxiliar nas demais atividades pertinentes ao setor administrativo. Conhecimento em Excel. Ensino médio completo ou Técnico em Recursos Humanos ou Departamento Pessoal. CNH: B

5. Atendente de Restaurante: Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Disponibilidade para viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

6. Auxiliar Administrativo: Necessária experiência com rotinas administrativas e conhecimentos na área de construção civil. Ensino médio completo. CNH: AB

7. Auxiliar de Limpeza: (Vaga Temporária por Tempo Indeterminado). Auxiliar na limpeza interna e externa do restaurante. Ensino fundamental completo.

8. Auxiliar de Limpeza: Limpeza geral e demais atividades inerentes a função. Horário de trabalho 16h30 as 22h30. Ajuda de custo aos sábados de R$50,00. Ensino médio completo. CNH: A ou B

9. Auxiliar de Marceneiro: Necessário conhecimento mínimo com máquinas anuais, furadeira, serra tico-tico, plaina, entre outras. Ter comprometimento. Ensino fundamental completo. CNH: B

10. Auxiliar de Pedreiro: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário que possua conhecimentos na função e condução própria para chegar ao local de trabalho. Ensino fundamental completo. CNH: B

11. Auxiliar de Retífica: Preparar peças e efetuar lavagem das mesmas. Mais atividades inerentes a função. Escolaridade Indiferente. CNH: AB

12. Auxiliar de Sushiman: Auxiliar o sushiman na preparação de comida japonesa, limpar peixe, fazer os cortes, receber pedidos, mercadorias e mantém o controle de desperdícios.Ter conhecimento na função. Ensino médio completo.

13. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Troca e conserto de câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

14. Caldeireiro: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ter experiência comprovada e conhecimento em Caldeiraria em Tanques e Reatores. Escolaridade não exigida.

15. Caldeireiro: (Vaga Temporária por Tempo Indeterminado). Trabalhar em Mogi Mirim. Experiência comprovada de 02 anos e Certificados de Curso de Desenho na área. Ensino médio completo.

16. Camareira: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Camareira em motel. Trabalho noturno, das 22:00 as 06hs.Empresa oferece transporte e alimentação no local. Ensino médio completo.

17. Desenhista Projetista: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3D Solidworks. Faixa etária de 21 a 55 anos. Cursando ou concluído curso técnico ou tecnólogo na área de Engenharia de Produção ou Mecânica. CNH: AB

18. Eletricista de Instalações de Veículos Automotores: Ter experiência em elétrica de caminhão Betoneira. CNH: AB

19. Laminador: (Vaga Temporária- 45 dias até 03 meses, com possibilidade de efetivação). Preparam processos de laminação em fibra de vidro de metais, laminam barras e tubos, a quente e a frio, recuperam guias, montam cilindros e mancais, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de segurança, meio ambiente e saúde. Ensino fundamental completo.

20. Mecânico de Auto e Caminhões: Ter experiência em Mecânica de Caminhões e Betoneiras. Escolaridade Indiferente. CNH: AB

21. Mecânico Eletricista de Automóveis: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

22. Mecânico de Motocicletas: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece Custo alimentação e combustível para os candidatos de fora de Conchal. Escolaridade indiferente. CNH: AB

23. Montador de Andaimes: (Vaga Temporária- 45 dias até 03 meses, com possibilidade de efetivação). Profissional que realiza a montagem e desmontagem de andaimes industrial para atender a demanda da obra. Realiza carregamento e descarregamento de peças de andaimes, inspeção de peças e ferramentas para uso nas montagens de andaimes: promove o armazenamento adequado de peças de andaimes nas frentes de trabalho e no canteiro. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Realiza atividades conforme procedimentos da empresa. Ensino fundamental completo.

24. Montador Instalador de Toldos: Instalador de Toldos. Conhecimentos em ferramentas. Escolaridade indiferente. CNH: B

25. Motorista Entregador: Retirar e buscar peças nos clientes, preencher ordens de serviço. Escolaridade indiferente. CNH: AB

26. Oficial de Serviços Gerais: (Vaga Temporária- 45 dias). Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência na área de ajudante geral. Escolaridade Indiferente. CNH: B

27. Operador Eletromecânico: Manutenção corretiva e preventiva em máquinas e equipamentos, circuitos elétricos. Necessário conhecimento e experiência em mecânica industrial, leitura e interpretação de diagramas elétricos, noções básicas de CLP (Controlador Lógico Programável ), NR 12 e 35. Técnico em Mecânica. CNH: AB

28. Operador de Cobrança: Cobrança de contrato em fase amigável e jurídica, negociação de saldos pendentes. Contato telefônico de forma humanizada, buscando entender a necessidade do cliente e buscando resultados. Experiência em análise de crédito, cobrança, telemarketing, vendas, comunicativo. Cursando superior ou formado em Administração, Gestão, Direito. CNH: A ou B.

29. Operador de Corte e Plasma: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência na função . Desejável experiência com corte de chapa grossa (6mm a 1 polegada ou 25,4mm). Conhecimento na leitura e desenho técnico mecânico. Operação de empilhadeira, operar equipamentos de corte a plasma mediante demanda liberada pelo programador. Executar regulagens, realizar manutenção operativa. Ensino médio completo. CNH: B

30. Operador de Reator (Produtos Químicos): Operador de reator em indústria química. Experiência na função comprovada em carteira. Ensino médio completo.

31. Operador de Torno CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário possuir curso de aperfeiçoamento profissional de Programação, Preparação e Operação de Torno CNC e domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Ensino fundamental completo.

32. Pedreiro: (Vaga Temporária- 45 dias até 03 meses, com possibilidade de efetivação) .Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas. Ensino fundamental completo.

33. Pintor Industrial: (Vaga Temporária- 45 dias). Trabalhar em Mogi Mirim. Experiência na função. Escolaridade indiferente. CNH: B

34. Professor de Inglês: Possuir inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais presenciais e online fornecidos pela escola. Ensino médio completo.

35. Soldador: Trabalhar em Mogi Mirim. (Vaga Temporária – 45 dias)..Possuir experiência na função. Escolaridade não exigida. CNH: B

36. Soldador: Trabalhar em Mogi Mirim . (Vaga Temporária por Tempo Indeterminado). Necessária experiência comprovada de 02 anos e certificados de curso de desenho na área. Ensino médio completo.

37. Supervisor de Usinagem: Supervisionar setor de usinagem, coordenar, orientar, treinar, acompanhar e garantir o cumprimento do programa diário de produção. Avaliar e desenvolver idéias, a fim de melhorar o rendimento das máquinas CNC e aumentar a produtividade. Acompanhar indicadores de refugo e criar ferramentas visando a redução de perdas. Ter curso Superior completo ou Técnico na área ou afins. CNH: AB

38. Vendedor Porta a Porta: Necessita experiência na função. Efetuar vendas de fibras ópticas. Ensino médio completo.

39. Vigia de Espaço Confinado: (Temporária-60 dias): Responsável por supervisionar entrada e saída de pessoas dentro de espaço confinado. Diferencial quem possua técnico segurança do trabalho. Escolaridade não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

40. Ajudante de Farmácia: Exercer atividades referente a função. Ensino fundamental completo.

41. Auxiliar Administrativo: Executar rotinas administrativas. Ensino fundamental completo.

42. Auxiliar de Restaurante, Atendimento, Cozinha, Garçom, Limpeza, Salão. Vaga para trabalhar no Estado de São Paulo. Não necessita ter conhecimento, empresa oferece treinamento. Na hora da entrevista , entrevistador detectará qual perfil a pessoa se encaixa. Oportunidade para quem procura o primeiro emprego. Ter disponibilidade para morar em outra cidade. Pessoas com 18 a 25 anos. Ensino médio completo.

43. Porteiro: Exercer atividades referente a função em hospital. Ensino fundamental completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 07/07/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 06/07/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.