EMPREGO? PAT oferece 225 vagas de emprego nesta segunda (16)

1. Açougueiro: Vaga Temporária – 180 dias. Realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para utilização. Realizar limpeza de carnes vermelhas e brancas. Preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha. Experiência de 01 ano na função. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina e masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B

2. Ajudante de Cozinha: Vaga para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Ter conhecimentos na função. Ensino fundamental completo.

3. Ajudante de Obras: Auxiliar na área de pinturas, andaimes, alvenaria em geral. Ter disponibilidade de horário e para viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

4. Atendente de Balcão: Vaga para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Atender clientes, marcar pedidos na comanda, manter balcão organizado e ajudar na reposição de salgados. Ensino médio completo.

5. Atendente de Restaurante: Vaga para Estado de São Paulo. Empresa oferece oportunidade para quem procura primeiro emprego ou crescimento profissional. Não exige experiência. Candidatos com disponibilidade de viagens e mudança. Ensino médio incompleto.

6. Armador de Ferragens (1/2 Oficial e Servente): Necessário conhecimento em armações de ferragens. Escolaridade indiferente.

7. Armador de Ferragens : Preparar a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos e arquitetura e estrutural, definir o local de trabalho, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações, cortar e dobrar ferragens, montar e aplicar armações . Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

8. Auxiliar de Limpeza: Vaga Temporária – 180 dias. Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Vaga feminina e masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B.

9. Carpinteiro: Construir, encaixar e manter no local das obras, armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Construir formas de madeira para concretagem, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas, ou fixando partes soltas. Aferir ferramentas de corte. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

10. Chefe do Setor de Mercearia: Coordenar equipe de trabalho no setor de mercearia, definir as necessidades de abastecimento das áreas conforme a demanda, cumprir e disseminar normas e regras da companhia. Ter disponibilidade de horário inclusive finais de semana. Ter experiência e vivência na área, inclusive gestão de pessoas. Preferencialmente ter atuado no setor de mercearia e atacados. Ensino médio completo.

11. Conferente de Carga e Descarga: Necessários conhecimentos básicos na função de conferente. Empresa contrata com urgência. Ensino médio completo.

12. Consultor de Vendas: Efetuar vendas externas e internas. Ter conhecimentos na função. Ensino médio completo. CNH: AB

13. Consultor de Vendas: Efetuar vendas internas de cursos de idiomas. O candidato tem que ter proatividade, criatividade para ações internas e externas, focado em cumprir a meta estabelecida mensal, trabalhar com respeito com a equipe , atendimento ao cliente e telefônico. Necessário conhecimento em pacote Office básico. Ter ensino médio completo.

14. Costureira em Geral: Necessária experiência em overlock, interlock e reta industrial. Escolaridade não exigida.

15. Encanador: Executar instalações de sistema hidráulico de água fria e quente de tubulações para esgoto. Montar e desmontar caixas d’água. Identificar e reparar defeitos na rede água e esgoto, executar atividades de prevenção e correção nas instalações hidro sanitários. Ensino fundamental completo.

16. Estagiário em Recrutamento e Seleção: Auxiliar na rotina de recrutamento e seleção como triagem de currículos, agendamentos de entrevista, divulgação de vagas através de sites de comunicação, controle de planilhas do setor e recepcionar candidatos; entre outras atividades. Estar cursando 2° semestre superior ou técnico em administração e áreas afins.

17. Fiscal de Piso: Vaga Temporária – 180 dias. O profissional atuará na segurança do local, assegurando que as normas estabelecidas sejam seguidas. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B.

18. Funileiro Industrial: Fazer reparos e instalações de peças e elementos diversos em chapas de metal, fabricar e reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. Atuar no recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Ter disponibilidade de horário e para viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

19. Gerente de Vendas: Ter bom relacionamento com clientes. Efetuar vendas de serviços de estética automotiva , necessita entender de carros. Informática básica. Experiência com vendas. Captação de clientes para loja seja por telefone ou através de divulgação. Ter ensino médio completo. CNH: AB

20. Isolador Térmico: Aplicar material de proteção, seguir normas de segurança definidas na permissão de trabalho, solicitar remoção dos resíduos, obedecerem aos procedimentos de execução, fixar os materiais com amarração, providenciar o acondicionamento adequado aos materiais, executar o rejuntamento (fechamento das juntas), providenciar o descarte dos resíduos de materiais isolantes. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

21. Jardineiro: Necessário CNH com validade para operar trator. Não necessária experiência em trator, pois será treinado. Ensino fundamental completo. Vaga masculina.

22. Lavador De Carros: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Demais atividades solicitadas. Empresa oferece treinamento. Ensino fundamental completo. CNH: AB

23. Maçariqueiro: Cortar peças de ligas metálicas, maçarico, plasma e lixadeira. Conhecimento com maçarico, lixadeira e plasma. Ensino médio completo. CNH: B

24. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

25. Montador de Andaimes: Experiência em montagem e desmontagem de andaimes, apto a espaço confinado e altura. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: A

26. Motorista Carreteiro: Ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Ter ensino fundamental completo. CNH: E

27. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Ensino fundamental completo. CNH: D

28. Motorista Turmeiro: Experiência comprovada como motorista de ônibus, van, caminhão pipa e basculante. Ensino fundamental completo. CNH: D

29. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de Empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo. CNH: B

30. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos não conforme e retirada de amostras. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

31. Operador de Retro-Escavadeira: Vaga Temporária – 30 dias. Ter experiência como operador de retro-escavadeira.Ensino fundamental completo.

32. Pedreiro: Executar trabalho em alvenaria, concreto e outros materiais, construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

33. Pedreiro: Necessária ampla experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

34. Pedreiro: Vaga Temporária – 180 dias. Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares, rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

35. Pintor Industrial: Calcular quantidade dos materiais para executar a pintura, preparar a superfície a ser pintada, preparar a tinta, pintar superfícies, organizar o ambiente de trabalho, preparar equipamentos de pintura. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

36. Pintor Jatista: Experiência em indústria ou metalúrgica, efetuar processo de jateamento em peças de metais, colaborar com a limpeza e a organização de todo o setor de revestimento, experiência com pintura industrial para estruturas metálicas. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

37. Porteiro: Vaga Temporária – 180 dias: Atuará no controle de entrada e saída de visitantes e colaboradores, entre outras atividades inerentes. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B

38. Professor de Inglês: Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo(a) e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais presenciais e online fornecidos pela escola. Ensino médio completo.

39. Servente de Obras: Vaga Temporária – 180 dias. Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos, limpando, arrumando, de acordo com instruções. Auxiliar oficial ou encarregado na execução das tarefas. Zelar pela conservação do local de trabalho. Escolaridade indiferente.

40. Soldador: Necessária experiência na função. Ensino médio completo.

41. Técnico em Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada de equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Curso técnico em manutenção eletrônica.

42. Vendedor Porta a Porta: Experiência na função de vendedor, efetuar vendas de fibras ópticas. Ter ensino médio completo.



